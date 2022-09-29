https://sputnik-georgia.ru/20220929/v-gruzii-nakhodyatsya-40-tysyach-grazhdan-rf---spiker-parlamenta-270859370.html

В Грузии находятся 40 тысяч граждан РФ – спикер парламента

В Грузии находятся 40 тысяч граждан РФ – спикер парламента

Что касается вопроса безвизового режима, то председатель парламента отметил, что штамп и есть виза для граждан России 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T09:01+0400

2022-09-29T09:01+0400

2022-09-29T09:07+0400

грузия

новости

политика

шалва папуашвили

тбилиси

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/18/265457749_0:142:1600:1042_1920x0_80_0_0_9fa82aa5da9543be2414b58670b242f9.jpg

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Сорок тысяч российских граждан находятся на сегодняшний день в Грузии – часть из них имеет связь с Грузией, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.Грузия стала одной из самых популярных стран для релокации граждан РФ в последние дни. За десять дней в страну въехали до 80 тысяч российских граждан, по утверждению МВД страны. Часть из них уже выехали из Грузии в другие страны.По его словам, вопрос рисков для Грузии уже обсуждался в парламенте в закрытом формате и у Службы государственной безопасности все под контролем."Мы видим, что эксцессов у нас нет, и государство полностью контролирует ситуацию с пребыванием иностранных граждан", – сказал Папуашвили.В тоже время он отметил и сильный контроль на грузино-российской границе."Когда мы говорим о пограничном контроле и въезде граждан иностранных государств, то кто въезжает на нашу территорию, находится абсолютно под контролем государства. И пограничная служба единолично решает, пускать или нет человека, учитывая разные факторы, в том числе и интересы безопасности", – сказал Папуашвили.Что касается вопроса безвизового режима, то председатель парламента отметил, что штамп и есть виза для граждан России."Когда мы говорим, граница полностью под контролем, штамп такой же, как и виза. Пограничник имеет полное право не ставить этот штамп и не выдавать эту визу", – пояснил Папуашвили.Накануне МДВ Грузии привело статистику въезда в страну россиян любым путем за последние 10 дней. Цифра въехавших составила около 80 тысяч, при этом более половины въехали в Грузию после 21 сентября, когда в РФ была объявлена частичная мобилизация.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, шалва папуашвили, тбилиси, россия, общество