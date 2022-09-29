https://sputnik-georgia.ru/20220929/v-minkultury-gruzii-ne-mogut-nayti-bolee-26-tysyachi-eksponatov-270863384.html

Минкультуры Грузии не может найти более 2,6 тысячи музейных экспонатов

Минкультуры Грузии не может найти более 2,6 тысячи музейных экспонатов

Пропали работы знаменитых художников Габашвили, Гудиашвили, Айвазовского 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T11:39+0400

2022-09-29T11:39+0400

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тея цулукиани

грузия

новости

культура

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Более 2,6 тысячи экспонатов бесследно исчезли из музеев Грузии, согласно предварительным результатам инвентаризации, сказала министерством культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.По ее словам, министерство не в курсе, как эти экспонаты пропали.Кроме того, есть много таких музейных экспонатов, которые еще можно найти "по следам"."Мы можем работать над их возвращением", – сказала Цулукиани в эфире телеканала "Имеди.Когда инвентаризация завершится, дело будет передано в прокуратуру. Министр надеется, что так экспонаты найдутся.К слову, среди потерянных экспонатов – работы живописцев Гиго Габашвили, Ладо Гудиашвили, Ивана Айвазовского. Есть и потерянные скульптуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тея цулукиани, грузия, новости, культура, министерство культуры, спорта и молодежи грузии