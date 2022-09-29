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Минкультуры Грузии не может найти более 2,6 тысячи музейных экспонатов
Минкультуры Грузии не может найти более 2,6 тысячи музейных экспонатов
Пропали работы знаменитых художников Габашвили, Гудиашвили, Айвазовского 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T11:39+0400
2022-09-29T11:39+0400
2022-09-29T12:58+0400
тея цулукиани
грузия
новости
культура
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Более 2,6 тысячи экспонатов бесследно исчезли из музеев Грузии, согласно предварительным результатам инвентаризации, сказала министерством культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.По ее словам, министерство не в курсе, как эти экспонаты пропали.Кроме того, есть много таких музейных экспонатов, которые еще можно найти "по следам"."Мы можем работать над их возвращением", – сказала Цулукиани в эфире телеканала "Имеди.Когда инвентаризация завершится, дело будет передано в прокуратуру. Министр надеется, что так экспонаты найдутся.К слову, среди потерянных экспонатов – работы живописцев Гиго Габашвили, Ладо Гудиашвили, Ивана Айвазовского. Есть и потерянные скульптуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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тея цулукиани, грузия, новости, культура, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
тея цулукиани, грузия, новости, культура, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Минкультуры Грузии не может найти более 2,6 тысячи музейных экспонатов
11:39 29.09.2022 (обновлено: 12:58 29.09.2022)
Пропали работы знаменитых художников Габашвили, Гудиашвили, Айвазовского
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Более 2,6 тысячи экспонатов бесследно исчезли из музеев Грузии, согласно предварительным результатам инвентаризации, сказала министерством культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.
По ее словам, министерство не в курсе, как эти экспонаты пропали.
"Это должны сказать те, в чьих руках столько лет находилось объединение Национального музея. Кто-то сказал, что это объединение самое эффективное в управлении, а управлять таким количеством музеев вместе оказалось очень сложно", – заявила Цулукиани.
Кроме того, есть много таких музейных экспонатов, которые еще можно найти "по следам".
"Мы можем работать над их возвращением", – сказала
Цулукиани в эфире телеканала "Имеди.
Когда инвентаризация завершится, дело будет передано в прокуратуру. Министр надеется, что так экспонаты найдутся.
К слову, среди потерянных экспонатов – работы живописцев Гиго Габашвили, Ладо Гудиашвили, Ивана Айвазовского. Есть и потерянные скульптуры.