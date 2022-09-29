https://sputnik-georgia.ru/20220929/v-mvd-gruzii-nazvali-kriterii-proverki-vezzhayuschikh-inostrantsev-270883054.html

В МВД Грузии назвали критерии проверки въезжающих иностранцев

В МВД Грузии назвали критерии проверки въезжающих иностранцев

Поток въезжающих в Грузию иностранцев за последние дни вырос на 40-45 процентов 29.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии, помимо риска потенциальных угроз, проверяет граждан и на совершение различных нарушений, в том числе норм законов Грузии, заявил замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе.Вопрос тщательной проверки въезжающих на территорию стал актуальным в связи с увеличившимся потоком мигрантов в Грузию. По данным МВД, приток въезжающих за последние дни вырос на 40-45 процентов.Грузия стала одной из самых популярных стран для релокации граждан РФ в последние дни. За десять дней в страну въехали до 80 тысяч российских граждан, по утверждению МВД страны. При этом более половины въехали в Грузию после 21 сентября, когда в РФ была объявлена частичная мобилизация. Часть из них уже выехали из Грузии в другие страны.Как сообщил председатель парламента страны Шалва Папуашвили, на сегодняшний день в Грузии находятся 40 тысяч российских граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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