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В МВД Грузии назвали критерии проверки въезжающих иностранцев
В МВД Грузии назвали критерии проверки въезжающих иностранцев
Поток въезжающих в Грузию иностранцев за последние дни вырос на 40-45 процентов 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T17:38+0400
2022-09-29T17:38+0400
2022-09-29T17:46+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии, помимо риска потенциальных угроз, проверяет граждан и на совершение различных нарушений, в том числе норм законов Грузии, заявил замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе.Вопрос тщательной проверки въезжающих на территорию стал актуальным в связи с увеличившимся потоком мигрантов в Грузию. По данным МВД, приток въезжающих за последние дни вырос на 40-45 процентов.Грузия стала одной из самых популярных стран для релокации граждан РФ в последние дни. За десять дней в страну въехали до 80 тысяч российских граждан, по утверждению МВД страны. При этом более половины въехали в Грузию после 21 сентября, когда в РФ была объявлена частичная мобилизация. Часть из них уже выехали из Грузии в другие страны.Как сообщил председатель парламента страны Шалва Папуашвили, на сегодняшний день в Грузии находятся 40 тысяч российских граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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В МВД Грузии назвали критерии проверки въезжающих иностранцев
17:38 29.09.2022 (обновлено: 17:46 29.09.2022)
Поток въезжающих в Грузию иностранцев за последние дни вырос на 40-45 процентов
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии, помимо риска потенциальных угроз, проверяет граждан и на совершение различных нарушений, в том числе норм законов Грузии, заявил замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе.
Вопрос тщательной проверки въезжающих на территорию стал актуальным в связи с увеличившимся потоком мигрантов в Грузию. По данным МВД, приток въезжающих за последние дни вырос на 40-45 процентов.
"Министерство внутренних дел Грузии, Служба государственной безопасности и другие правоохранительные ведомства в рамках предусмотренных законом полномочий делают все, чтобы лица, которые нарушили закон "Об оккупированных территориях", или у них есть другие нарушения, или они представляют угрозу для безопасности страны, были отфильтрованы и получили отказ во въезде", - сказал Дарахвелидзе.
Грузия стала одной из самых популярных стран для релокации граждан РФ в последние дни. За десять дней в страну въехали до 80 тысяч российских граждан, по утверждению МВД страны. При этом более половины въехали в Грузию после 21 сентября, когда в РФ была объявлена частичная мобилизация. Часть из них уже выехали из Грузии в другие страны.
Как сообщил председатель парламента страны Шалва Папуашвили, на сегодняшний день в Грузии находятся 40 тысяч российских граждан.