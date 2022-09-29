https://sputnik-georgia.ru/20220929/vera-nadezhda-lyubov-2022-molitvy-o-chem-prosyat-svyatykh-270873331.html

Вера, Надежда, Любовь 2022: молитвы, о чем просят святых

Вера, Надежда, Любовь 2022: молитвы, о чем просят святых

День памяти святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии православная церковь ежегодно празднует 30 сентября 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T16:57+0400

2022-09-29T16:57+0400

2022-09-29T16:57+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/10/269502915_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4ba586ee5997855dfa37eb750410ec42.jpg

В этот день в церквях проводят молебен в честь святых-мучениц, а люди просят у иконы Веры, Надежды, Любви и Софьи помощи и заступничества.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, как жили святые Вера, Надежда, Любовь и их мать София, какие молитвы им возносят и о чем просят.История жизни святыхВо время правления императора Адриана (117-138) римское государство жестоко преследовало верующих во Христа. В это время в Риме жила христианка по имени София, что в переводе значит премудрость, которая не страшась пыток и смерти, воспитывала своих дочерей, названных в честь главных христианских добродетелей — Вера, Надежда и Любовь, в христианской вере.Добродетели возрастали в девочках по мере того, как они росли, и по всему Риму распространился слух об их красоте и премудрости. Когда слух о христианской семье дошел до императора Адриана, Вере было 12 лет, Надежде — 10, а Любови — всего девять лет.Император велел привести мать и дочерей к нему и был поражен твердостью веры столь юных дев. После тщетных попыток уговорить их отречься, Адриан велел девочек жестоко пытать, а затем обезглавить.Софию – мать Веры, Надежды и Любови, с твердостью взиравшей на страдания и смерть своих детей, император пытать не стал и позволил взять их тела.София отвезла останки дочерей за город и похоронила на высоком месте. Три дня она неотлучно сидела у могилы дочерей и там же предала Господу свою душу. Верующие похоронили ее рядом с дочерями.Церковь считает святую Софию мученицей, принявшей страдания за Спасителя сердцем, а не телом.О чем просят святыхМолитва святым Вере, Надежде, Любови и матери их Софии помогает удачно выйти замуж и обрести семейное счастье. Святым возносят молитвы о рождении ребенка, а также просят их о здоровье детей.По молитвам святым Вере, Надежде, Любови и матери их Софии избавляются от женских болезней и болей суставов.Молитвы святым Вере, Надежде, Любови и матери их Софии возносят в сложных жизненных ситуациях. Мучениц также просят о прощении грехов.Перед иконой Вера, Надежда, Любовь и их мать София просят оградить родных от искушений, направить на правильный путь, а в дом вернуть спокойствие и радость.МолитвыМолитва первая"О святыя и достохвальнии мученицы Веро, Надеждо и Любы, и доблестных дщерей мудрая мати Софие, к вам ныне притецем со усердною молитвою; что бо паче возможет предстательствовати за ны пред Господем, аще не вера, надежда и любы, три сия краеугольныя добродетели, в нихже образ нареченныя, самою вещию тыя явисте! Умолите Господа, да в скорбех и напастех неизреченною благодатию Своею покрыет ны, спасет и сохранит, яко благ есть и Человеколюбец. Того славу, яко солнце незаходимое, ныне зряще светолепну, споспешествуйте, нам во смиренных молениих наших, да простит Господь Бог грехи и беззакония наша, и да помилует нас грешных и недостойных щедрот Его ради. Молите убо о нас, святыя мученицы, Господа нашего Иисуса Христа, Емуже славу возсылаем со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь".Молитва вторая"Вас, святыя мученицы, Веро, Надеждо и Любы, славим, величаем и ублажаем, купно с мудрою материю Софиею, ейже покланяемся, яко образ богомудраго попечения являющей. Умоли, святая Веро, Творца видимых и невидимых, да веру крепку, неблазненну и нерушиму подаст нам. Ходатайствуй, святая Надеждо, пред Господом Иисусом за нас грешных, да упование на благая Своя не отженет от нас, и от всякия скорби и нужды да избавит ны. Исповеждь, святая Любы, Духу истины, Утешителю, напасти и печали наша, да Той свыше сладость небесную низпослет душам нашим. Помозите убо в бедах наших, святыя мученицы, и, купно с мудрою материю вашею Софиею, молите Господа Бога, да сохранит под покровом Своим Церковь Свою Святую. Такожде и о всех нас вашего теплаго предстательства пред Богом усердно молим, да купно с вами и со всеми святыми превознесем и препославим пресвятое и великое имя Отца и Сына и Святаго Духа Бога, предвечнаго Владыки и благих Содетеля, ныне и присно и во веки веков. Аминь".Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки