https://sputnik-georgia.ru/20220929/vitse-premer-gruzii-nazvala-prichinu-katastrofy-v-krupneyshey-oppozitsionnoy-partii-270876252.html

Вице-премьер: крупнейшая оппозиционная партия Грузии на грани катастрофы

Вице-премьер: крупнейшая оппозиционная партия Грузии на грани катастрофы

Обанкротившаяся радикальная оппозиция окончательно себя исчерпала, считает Цулукиани 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T15:42+0400

2022-09-29T15:42+0400

2022-09-29T16:01+0400

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тея цулукиани

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" находится на грани катастрофы по заслуге Ники Мелия, который не смог стать лидером команды, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани на брифинге.Проблемы в партии стали активно обсуждать после заявления Мелия о том, что экс-министру обороны, основателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Он добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи".По ее словам, то, что мы видим, это "окончательно уничтоженные ряды радикальной оппозиции и в первую очередь "Национального движения". Однако, под "Нацдвижением" подразумевается не одна партия, отметила Цулукиани."Все эти группировки реально уже находятся в режиме окончательного исчезновения, а также противостояния друг с другом. Видимо, в этом процессе олигарх Кезерашвили пытается нагреть себе руки, поскольку у него больше финансового ресурса, чем у других", – отметила она.Обанкротившаяся радикальная оппозиция окончательно себя исчерпала, считает Цулуниани."Это не хорошо для страны и для ее политического развития. Однако еще раз подтверждает, что у радикальной повестки дня в этой стране нет никакой перспективы", – подчеркнула она.Ситуация в партии обострилась после того, как Ника Мелия выразил недовольство в связи с тем, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", а именно – депутата Левана Хабеишвили, считают в партии "Грузинская мечта". В ответ Кезерашвили якобы назвал Мелия лишь "формальным председателем партии".Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали его же однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, ника мелия, леван хабеишвили, тея цулукиани, грузинская мечта