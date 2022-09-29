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Вице-премьер: крупнейшая оппозиционная партия Грузии на грани катастрофы
Вице-премьер: крупнейшая оппозиционная партия Грузии на грани катастрофы
Обанкротившаяся радикальная оппозиция окончательно себя исчерпала, считает Цулукиани 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T15:42+0400
2022-09-29T15:42+0400
2022-09-29T16:01+0400
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тея цулукиани
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" находится на грани катастрофы по заслуге Ники Мелия, который не смог стать лидером команды, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани на брифинге.Проблемы в партии стали активно обсуждать после заявления Мелия о том, что экс-министру обороны, основателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Он добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи".По ее словам, то, что мы видим, это "окончательно уничтоженные ряды радикальной оппозиции и в первую очередь "Национального движения". Однако, под "Нацдвижением" подразумевается не одна партия, отметила Цулукиани."Все эти группировки реально уже находятся в режиме окончательного исчезновения, а также противостояния друг с другом. Видимо, в этом процессе олигарх Кезерашвили пытается нагреть себе руки, поскольку у него больше финансового ресурса, чем у других", – отметила она.Обанкротившаяся радикальная оппозиция окончательно себя исчерпала, считает Цулуниани."Это не хорошо для страны и для ее политического развития. Однако еще раз подтверждает, что у радикальной повестки дня в этой стране нет никакой перспективы", – подчеркнула она.Ситуация в партии обострилась после того, как Ника Мелия выразил недовольство в связи с тем, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", а именно – депутата Левана Хабеишвили, считают в партии "Грузинская мечта". В ответ Кезерашвили якобы назвал Мелия лишь "формальным председателем партии".Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали его же однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, ника мелия, леван хабеишвили, тея цулукиани, грузинская мечта
политика, грузия, новости, ника мелия, леван хабеишвили, тея цулукиани, грузинская мечта
Вице-премьер: крупнейшая оппозиционная партия Грузии на грани катастрофы
15:42 29.09.2022 (обновлено: 16:01 29.09.2022)
Обанкротившаяся радикальная оппозиция окончательно себя исчерпала, считает Цулукиани
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" находится на грани катастрофы по заслуге Ники Мелия, который не смог стать лидером команды, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани на брифинге.
Проблемы в партии стали активно обсуждать после заявления Мелия о том, что экс-министру обороны, основателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Он добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи".
"С вашего разрешения, я не буду говорить о Нике Мелия с крокодильими слезами, поскольку с ним происходит то, что он заслужил – он не смог сформироваться лидером. Поэтому они на грани катастрофы, за которой мы все наблюдаем – некоторые с радостью, а некоторые с досадой", – заявила Цулукиани.
По ее словам, то, что мы видим, это "окончательно уничтоженные ряды радикальной оппозиции и в первую очередь "Национального движения". Однако, под "Нацдвижением" подразумевается не одна партия, отметила Цулукиани.
"Все эти группировки реально уже находятся в режиме окончательного исчезновения, а также противостояния друг с другом. Видимо, в этом процессе олигарх Кезерашвили пытается нагреть себе руки, поскольку у него больше финансового ресурса, чем у других", – отметила она.
Обанкротившаяся радикальная оппозиция окончательно себя исчерпала, считает Цулуниани.
"Это не хорошо для страны и для ее политического развития. Однако еще раз подтверждает, что у радикальной повестки дня в этой стране нет никакой перспективы", – подчеркнула она.
Ситуация в партии обострилась после того, как Ника Мелия выразил недовольство в связи с тем, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", а именно – депутата Левана Хабеишвили, считают в партии "Грузинская мечта". В ответ Кезерашвили якобы назвал Мелия лишь "формальным председателем партии".
Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали его же однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.