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Внешнеторговый оборот в странах Южного Кавказа

Внешнеторговый оборот в странах Южного Кавказа

Внешнеторговый оборот во всех странах Южного Кавказа в январе-августе 2022 года вырос по сравнению с показателями за аналогичный период 2021 года 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T21:05+0400

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В Грузии внешнеторговый оборот в январе-августе 2022 года вырос на 36,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 11,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), об этом говорят данные Национальной службы статистики. Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 3,6 миллиарда долларов – примерно на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Согласно данным Государственного таможенного комитета, внешнеторговый оборот Азербайджана в январе-августе 2022 года вырос на 73,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,112 миллиарда долларов. Из них на экспорт пришлись 26,244 миллиарда, что на 102,89% больше показателей 2021 года.Что касается Армении, то, согласно данным Статистического комитета, за восемь месяцев 2022 года зафиксирован рост объема внешнеторгового оборота на 56,2% по сравнению с показателями 2021 года, который составил более 7,8 миллиарда долларов. Экспорт составил более 2,92 миллиарда долларов (рост на 52,9%).

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