https://sputnik-georgia.ru/20220930/do-chego-smi-gruzii-dovela-svoboda-slova---mnenie-eksperta-270916339.html

До чего СМИ Грузии довела "свобода слова" - мнение эксперта

До чего СМИ Грузии довела "свобода слова" - мнение эксперта

По мнению эксперта, в Грузии "стерта грань между критикой и клеветой" 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T18:18+0400

2022-09-30T18:18+0400

2022-09-30T18:18+0400

пресс-центр

грузия

политика

новости

венеди бенидзе

сми

пресс-центр

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузинские журналисты зачастую сами не догадываются о том, что являются оружием в политических играх, заявил доктор права, профессор Венеди Бенидзе на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам эксперта, молодые журналисты, работающие в современных грузинских СМИ, "отрабатывают свою зарплату недостойными путями" – врываются на частную собственность, задают неудобные вопросы, посягают на честь и достоинство человека.По мнению Бенидзе, в Грузии "стерта грань между критикой и клеветой"."Одно дело, когда чиновнику говорят, что он плохо работает и не выполняет свои обязанности, а другое – когда обзывают его последними словами, что, к сожалению, очень распространено у нас в стране", - подытожил эксперт.Бенидзе акцентировал внимание на том, что, прикрываясь свободой слова и либеральными ценностями, грузинские СМИ зачастую пересекают все дозволенные рамки и отовсюду "идет поток лжи, клеветы и оскорблений".По мнению эксперта, происходящее должно регулироваться законом, чтобы каждый журналист нес ответственность за свои действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, политика, новости, венеди бенидзе, сми, пресс-центр