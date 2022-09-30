https://sputnik-georgia.ru/20220930/dostoprimechatelnosti-gruzii-maloizvestnyy-kiketi-glazami-turista---foto-270935362.html

Достопримечательности Грузии: малоизвестный Кикети глазами туриста - фото

Достопримечательности Грузии: малоизвестный Кикети глазами туриста - фото

Хоть лето давно закончилось, осень в Грузии продолжает радовать теплыми днями. Еще есть возможность устроить пикник за городом, наслаждаясь красивыми осенними... 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T23:00+0400

2022-09-30T23:00+0400

2022-10-01T03:01+0400

новости грузии в фотографиях

фотоленты

мультимедиа

путешествия

туризм в грузии

горный туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/01/270926745_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_7e84d4b9fc633dd3129c4949a4917f7f.jpg

Примерно в часе езды от Тбилиси (автобус 316) находится деревня Кикети,. На это место стоит обратить внимание всем, кто любит пешие прогулки и хочет увидеть что-то новое неподалеку от столицы Грузии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, путешествия, туризм в грузии, горный туризм, туризм, фото