Достопримечательности Грузии: малоизвестный Кикети глазами туриста - фото
От Кикети начинается живописный маршрут к монастырю Кабени
От Кикети начинается живописный маршрут к монастырю Кабени
Тропа проходит вдоль леса, затем спускается по скальному склону
Тропа проходит вдоль леса, затем спускается по скальному склону
Маршрут маркирован бело-желто-белой меткой и прекрасно подходит для однодневного похода
Маршрут маркирован бело-желто-белой меткой и прекрасно подходит для однодневного похода
По пути можно встретить заросли ежевики и даже яблони
По пути можно встретить заросли ежевики и даже яблони
Если хочется собрать ягоды и фрукты, то лучше надеть подходящую одежду, потому что за урожаем может понадобиться лезть в высокую траву и кустарники
Если хочется собрать ягоды и фрукты, то лучше надеть подходящую одежду, потому что за урожаем может понадобиться лезть в высокую траву и кустарники
После спуска с горы нужно повернуть налево (везде есть указатели) перейти маленькую речку
После спуска с горы нужно повернуть налево (везде есть указатели) перейти маленькую речку
От Кикети до монастыря Кабени примерно четыре с половиной километра. Вне ограды монастыря сохранилась небольшая церковь
От Кикети до монастыря Кабени примерно четыре с половиной километра. Вне ограды монастыря сохранилась небольшая церковь
Женский монастырь Кабени был основан в эпоху царицы Тамар. К сожалению, на сегодняшний день от него мало что осталось - лишь ограда и руины жилых строений
Женский монастырь Кабени был основан в эпоху царицы Тамар. К сожалению, на сегодняшний день от него мало что осталось - лишь ограда и руины жилых строений
Однако местные оборудовали укрытие для путешественников, если вдруг плохая погода застанет врасплох
Однако местные оборудовали укрытие для путешественников, если вдруг плохая погода застанет врасплох
Если от Кабенского монастыря вернуться немного назад и двигаться в сторону Асурети, можно попасть в интересное место
Если от Кабенского монастыря вернуться немного назад и двигаться в сторону Асурети, можно попасть в интересное место
Метров через двести от указателя можно увидеть красивейший скальный каньон и каскад небольших симпатичных водопадов
Метров через двести от указателя можно увидеть красивейший скальный каньон и каскад небольших симпатичных водопадов
У второго водопада есть небольшое углубление. Можно охладиться в жаркую погоду
У второго водопада есть небольшое углубление. Можно охладиться в жаркую погоду
Место не так популярно среди туристов и местных, однако те, кто знает о нём, любят устраивать тут пикники
Место не так популярно среди туристов и местных, однако те, кто знает о нём, любят устраивать тут пикники
Недалеко от водопадов из камней оборудованы места для костра
Недалеко от водопадов из камней оборудованы места для костра
Трекинг достаточно лёгкий, но всё требует физической подготовки
Трекинг достаточно лёгкий, но всё требует физической подготовки
Вдоволь насладившись природой, можно отправиться назад той же тропой. А можно, например, вернуться через Коджори, созерцая по пути великолепные горные и лесные пейзажи
Вдоволь насладившись природой, можно отправиться назад той же тропой. А можно, например, вернуться через Коджори, созерцая по пути великолепные горные и лесные пейзажи
Идти предстоит по горам
Идти предстоит по горам
Однако виды, открывающиеся по пути, стоят затраченных сил
Однако виды, открывающиеся по пути, стоят затраченных сил