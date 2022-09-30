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Достопримечательности Грузии: малоизвестный Кикети глазами туриста - фото
Достопримечательности Грузии: малоизвестный Кикети глазами туриста - фото
Хоть лето давно закончилось, осень в Грузии продолжает радовать теплыми днями. Еще есть возможность устроить пикник за городом, наслаждаясь красивыми осенними... 30.09.2022, Sputnik Грузия
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Примерно в часе езды от Тбилиси (автобус 316) находится деревня Кикети,. На это место стоит обратить внимание всем, кто любит пешие прогулки и хочет увидеть что-то новое неподалеку от столицы Грузии.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, путешествия, туризм в грузии, горный туризм, туризм, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, путешествия, туризм в грузии, горный туризм, туризм, фото

Достопримечательности Грузии: малоизвестный Кикети глазами туриста - фото

23:00 30.09.2022 (обновлено: 03:01 01.10.2022)
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Хоть лето давно закончилось, осень в Грузии продолжает радовать теплыми днями. Еще есть возможность устроить пикник за городом, наслаждаясь красивыми осенними пейзажами и греясь на осеннем солнце
Примерно в часе езды от Тбилиси (автобус 316) находится деревня Кикети,. На это место стоит обратить внимание всем, кто любит пешие прогулки и хочет увидеть что-то новое неподалеку от столицы Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer

От Кикети начинается живописный маршрут к монастырю Кабени

От Кикети начинается живописный маршрут к монастырю Кабени - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik / Stringer

От Кикети начинается живописный маршрут к монастырю Кабени

© photo: Sputnik / Stringer

Тропа проходит вдоль леса, затем спускается по скальному склону

Тропа проходит вдоль леса, затем спускается по скальному склону - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik / Stringer

Тропа проходит вдоль леса, затем спускается по скальному склону

© photo: Sputnik / Stringer

Маршрут маркирован бело-желто-белой меткой и прекрасно подходит для однодневного похода

Маршрут маркирован бело-желто-белой меткой и прекрасно подходит для однодневного похода - Sputnik Грузия
3/18
© photo: Sputnik / Stringer

Маршрут маркирован бело-желто-белой меткой и прекрасно подходит для однодневного похода

© photo: Sputnik / Stringer

По пути можно встретить заросли ежевики и даже яблони

По пути можно встретить заросли ежевики и даже яблони - Sputnik Грузия
4/18
© photo: Sputnik / Stringer

По пути можно встретить заросли ежевики и даже яблони

© photo: Sputnik / Stringer

Если хочется собрать ягоды и фрукты, то лучше надеть подходящую одежду, потому что за урожаем может понадобиться лезть в высокую траву и кустарники

Если хочется собрать ягоды и фрукты, то лучше надеть подходящую одежду, потому что за урожаем может понадобиться лезть в высокую траву и кустарники - Sputnik Грузия
5/18
© photo: Sputnik / Stringer

Если хочется собрать ягоды и фрукты, то лучше надеть подходящую одежду, потому что за урожаем может понадобиться лезть в высокую траву и кустарники

© photo: Sputnik / Stringer

После спуска с горы нужно повернуть налево (везде есть указатели) перейти маленькую речку

После спуска с горы нужно повернуть налево (везде есть указатели) перейти маленькую речку - Sputnik Грузия
6/18
© photo: Sputnik / Stringer

После спуска с горы нужно повернуть налево (везде есть указатели) перейти маленькую речку

© photo: Sputnik / Stringer

От Кикети до монастыря Кабени примерно четыре с половиной километра. Вне ограды монастыря сохранилась небольшая церковь

От Кикети до монастыря Кабени примерно четыре с половиной километра. Вне ограды монастыря сохранилась небольшая церковь - Sputnik Грузия
7/18
© photo: Sputnik / Stringer

От Кикети до монастыря Кабени примерно четыре с половиной километра. Вне ограды монастыря сохранилась небольшая церковь

© photo: Sputnik / Stringer

Женский монастырь Кабени был основан в эпоху царицы Тамар. К сожалению, на сегодняшний день от него мало что осталось - лишь ограда и руины жилых строений

Женский монастырь Кабени был основан в эпоху царицы Тамар. К сожалению, на сегодняшний день от него мало что осталось - лишь ограда и руины жилых строений - Sputnik Грузия
8/18
© photo: Sputnik / Stringer

Женский монастырь Кабени был основан в эпоху царицы Тамар. К сожалению, на сегодняшний день от него мало что осталось - лишь ограда и руины жилых строений

© photo: Sputnik / Stringer

Однако местные оборудовали укрытие для путешественников, если вдруг плохая погода застанет врасплох

Однако местные оборудовали укрытие для путешественников, если вдруг плохая погода застанет врасплох - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik / Stringer

Однако местные оборудовали укрытие для путешественников, если вдруг плохая погода застанет врасплох

© photo: Sputnik / Stringer

Если от Кабенского монастыря вернуться немного назад и двигаться в сторону Асурети, можно попасть в интересное место

Если от Кабенского монастыря вернуться немного назад и двигаться в сторону Асурети, можно попасть в интересное место - Sputnik Грузия
10/18
© photo: Sputnik / Stringer

Если от Кабенского монастыря вернуться немного назад и двигаться в сторону Асурети, можно попасть в интересное место

© photo: Sputnik / Stringer

Метров через двести от указателя можно увидеть красивейший скальный каньон и каскад небольших симпатичных водопадов

Метров через двести от указателя можно увидеть красивейший скальный каньон и каскад небольших симпатичных водопадов - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik / Stringer

Метров через двести от указателя можно увидеть красивейший скальный каньон и каскад небольших симпатичных водопадов

© photo: Sputnik / Stringer

У второго водопада есть небольшое углубление. Можно охладиться в жаркую погоду

У второго водопада есть небольшое углубление. Можно охладиться в жаркую погоду - Sputnik Грузия
12/18
© photo: Sputnik / Stringer

У второго водопада есть небольшое углубление. Можно охладиться в жаркую погоду

© photo: Sputnik / Stringer

Место не так популярно среди туристов и местных, однако те, кто знает о нём, любят устраивать тут пикники

Место не так популярно среди туристов и местных, однако те, кто знает о нём, любят устраивать тут пикники - Sputnik Грузия
13/18
© photo: Sputnik / Stringer

Место не так популярно среди туристов и местных, однако те, кто знает о нём, любят устраивать тут пикники

© photo: Sputnik / Stringer

Недалеко от водопадов из камней оборудованы места для костра

Недалеко от водопадов из камней оборудованы места для костра - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik / Stringer

Недалеко от водопадов из камней оборудованы места для костра

© photo: Sputnik / Stringer

Трекинг достаточно лёгкий, но всё требует физической подготовки

Трекинг достаточно лёгкий, но всё требует физической подготовки - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik / Stringer

Трекинг достаточно лёгкий, но всё требует физической подготовки

© photo: Sputnik / Stringer

Вдоволь насладившись природой, можно отправиться назад той же тропой. А можно, например, вернуться через Коджори, созерцая по пути великолепные горные и лесные пейзажи

Вдоволь насладившись природой, можно отправиться назад той же тропой. А можно, например, вернуться через Коджори, созерцая по пути великолепные горные и лесные пейзажи - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik / Stringer

Вдоволь насладившись природой, можно отправиться назад той же тропой. А можно, например, вернуться через Коджори, созерцая по пути великолепные горные и лесные пейзажи

© photo: Sputnik / Stringer

Идти предстоит по горам

Идти предстоит по горам - Sputnik Грузия
17/18
© photo: Sputnik / Stringer

Идти предстоит по горам

© photo: Sputnik / Stringer

Однако виды, открывающиеся по пути, стоят затраченных сил

Однако виды, открывающиеся по пути, стоят затраченных сил - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik / Stringer

Однако виды, открывающиеся по пути, стоят затраченных сил

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