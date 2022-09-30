https://sputnik-georgia.ru/20220930/ekspert-tseny-na-energoresursy-inflyatsiya-i-zasukha-vedut-evropu-k-katastrofe-270919054.html
Эксперт: цены на энергоресурсы, инфляция и засуха ведут Европу к катастрофе
Эксперт: цены на энергоресурсы, инфляция и засуха ведут Европу к катастрофе
Холод и голод - это то, к чему уверенно движется Европа. В интервью "Sputnik на русском" политолог Александр Носович рассказал, кто из европейских стран... 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T18:25+0400
2022-09-30T18:25+0400
2022-09-30T18:25+0400
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По словам эксперта, в предстоящей катастрофе Европы значительную роль играют США, которые окончательно задушат в своих крепких объятиях европейских союзников. Кроме того, обсудили с политологом новые антироссийские санкции и ограничение цен на энергоресурсы. Подробнее смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
европа, мультимедиа, видео, видео
европа, мультимедиа, видео, видео
Эксперт: цены на энергоресурсы, инфляция и засуха ведут Европу к катастрофе
Холод и голод - это то, к чему уверенно движется Европа. В интервью "Sputnik на русском" политолог Александр Носович рассказал, кто из европейских стран пострадает сильнее всего от надвигающегося кризиса
По словам эксперта, в предстоящей катастрофе Европы значительную роль играют США, которые окончательно задушат в своих крепких объятиях европейских союзников.
Кроме того, обсудили с политологом новые антироссийские санкции и ограничение цен на энергоресурсы.
Подробнее смотрите в нашем видео.