https://sputnik-georgia.ru/20220930/ekspert-tseny-na-energoresursy-inflyatsiya-i-zasukha-vedut-evropu-k-katastrofe-270919054.html

Эксперт: цены на энергоресурсы, инфляция и засуха ведут Европу к катастрофе

Эксперт: цены на энергоресурсы, инфляция и засуха ведут Европу к катастрофе

Холод и голод - это то, к чему уверенно движется Европа. В интервью "Sputnik на русском" политолог Александр Носович рассказал, кто из европейских стран... 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T18:25+0400

2022-09-30T18:25+0400

2022-09-30T18:25+0400

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По словам эксперта, в предстоящей катастрофе Европы значительную роль играют США, которые окончательно задушат в своих крепких объятиях европейских союзников. Кроме того, обсудили с политологом новые антироссийские санкции и ограничение цен на энергоресурсы. Подробнее смотрите в нашем видео.

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