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https://sputnik-georgia.ru/20220930/ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy---video-270896761.html
Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 30.09.2022, Sputnik Грузия
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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россия, мид россии, мария захарова, политика, видео, мультимедиа, видео
россия, мид россии, мария захарова, политика, видео, мультимедиа, видео

Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео

09:06 30.09.2022 (обновлено: 09:46 30.09.2022)
© video: Ruptly
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Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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