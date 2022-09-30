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Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T09:06+0400
2022-09-30T09:06+0400
2022-09-30T09:46+0400
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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россия, мид россии, мария захарова, политика, видео, мультимедиа, видео
россия, мид россии, мария захарова, политика, видео, мультимедиа, видео
Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео
09:06 30.09.2022 (обновлено: 09:46 30.09.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.