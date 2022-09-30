https://sputnik-georgia.ru/20220930/ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy---video-270896761.html

Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео

Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 30.09.2022, Sputnik Грузия

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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.

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россия, мид россии, мария захарова, политика, видео, мультимедиа, видео