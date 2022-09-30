https://sputnik-georgia.ru/20220930/garibashvili-u-gruzii-v-2023-godu-budet-konservativnyy-byudzhet-270925143.html
Гарибашвили: у Грузии в 2023 году будет консервативный бюджет
Гарибашвили: у Грузии в 2023 году будет консервативный бюджет
Правительство завершило работу над проектом бюджета на следующий год, и он будет представлен в парламент 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T23:41+0400
2022-09-30T23:41+0400
2022-09-30T23:42+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Государственный бюджет 2023 года будет консервативный и ориентированный на рост экономики до 5%, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили."Это, хочу подчеркнуть, консервативная оценка и планирование. В рамках роста 5% мы получим почти 80 млрд лари, прогноз ВВП составит 80 млрд лари. Я также хотел бы вам сказать, что в этой ситуации ВВП в расчете на душу населения будет равен почти 7500 долларов США", - сказал Гарибашвили.В то же время глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили отметил, что к 2026 году объем ВВП Грузии достигнет 101 млрд лари.По его словам, к 2023 году дефицит бюджета сократится до уровня 2,8%, а соотношение государственного долга к ВВП упадет ниже 40%.Утверждение бюджета на 2023 год планируется в декабре. До этого парламент дважды обсудит планируемый бюджет и предложит свои коррективы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, бюджет грузии
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, бюджет грузии
Гарибашвили: у Грузии в 2023 году будет консервативный бюджет
23:41 30.09.2022 (обновлено: 23:42 30.09.2022)
Правительство завершило работу над проектом бюджета на следующий год, и он будет представлен в парламент
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Государственный бюджет 2023 года будет консервативный и ориентированный на рост экономики до 5%, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Это, хочу подчеркнуть, консервативная оценка и планирование. В рамках роста 5% мы получим почти 80 млрд лари, прогноз ВВП составит 80 млрд лари. Я также хотел бы вам сказать, что в этой ситуации ВВП в расчете на душу населения будет равен почти 7500 долларов США", - сказал Гарибашвили.
В то же время глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили отметил, что к 2026 году объем ВВП Грузии достигнет 101 млрд лари.
По словам министра финансов, правительство уже завершило работу над проектом бюджета на следующий год, и его первоначальный вариант скоро будет представлен на рассмотрение парламента.
По его словам, к 2023 году дефицит бюджета сократится до уровня 2,8%, а соотношение государственного долга к ВВП упадет ниже 40%.
Утверждение бюджета на 2023 год планируется в декабре. До этого парламент дважды обсудит планируемый бюджет и предложит свои коррективы.