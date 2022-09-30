https://sputnik-georgia.ru/20220930/na-post-narodnogo-zaschitnika-gruzii-pretenduet-19-kandidatov-270904323.html

На пост Народного защитника Грузии претендует 19 кандидатов

На пост Народного защитника Грузии претендует 19 кандидатов

Процесс отбора кандидатов на пост Народного защитника стартовал 15 сентября 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T12:49+0400

2022-09-30T12:49+0400

2022-09-30T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили представил список претендентов на пост Народного защитника страны – желание стать омбудсменом выразили 19 человек.Процесс отбора кандидатов на пост омбудсмена стартовал в парламенте Грузии 15 сентября. Прием заявок завершился 29 сентября.На пост омбудсмена претендуют:Согласно процедуре отбора, теперь заявки кандидатов предстоит проверить на соответствие должности специально созданной оценочной комиссии из девяти человек.Комиссия будет оценивать кандидатов с точки зрения соответствия следующим критериям: добросовестность и высокая репутация, непредвзятость и независимость, профессиональные знания и практический опыт в сфере защиты прав человека.Каждый кандидат по каждому критерию получит балы от нуля до 10. Оценка будет проходить на основании представленных документов без собеседования. Процесс оценки завершится к 13 октября.После чего полномочные субъекты парламента (фракции, политические группы и группа независимых депутатов) до 21 октября представят из получивших оценку кандидатов одного или более человек. "Должно быть названо минимум семь кандидатов для того, чтобы мы смогли перейти на следующий этап", - пояснил Папуашвили.Их кандидатуры будут рассмотрены на пленарном заседании, после чего начнется голосование. Для того, чтобы стать Народным защитником, кандидат должен получить наибольшее количество голосов, но не менее 90 голосов.Народный защитник Грузии будет избран на шесть лет.Права омбудсменаНародный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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