На пост Народного защитника Грузии претендует 19 кандидатов
12:49 30.09.2022 (обновлено: 13:02 30.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Процесс отбора кандидатов на пост Народного защитника стартовал 15 сентября
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили представил список претендентов на пост Народного защитника страны – желание стать омбудсменом выразили 19 человек.
Процесс отбора кандидатов на пост омбудсмена стартовал в парламенте Грузии 15 сентября. Прием заявок завершился 29 сентября.
На пост омбудсмена претендуют:
1.Анна Абашидзе – руководитель НПО "Партнерства за права человека"
2.Марика Аревадзе – адвокат адвокатского бюро "Аревадзе, Гонашвили и партнеры"
3.Георгий Бурджанадзе – заместитель Народного защитника Грузии
4.Лела Гаприндашвили – руководитель НПО "Инициатива женщин за равенство"
5.Софио Деметрашвили – ассоциированный профессор факультета права и международных отношений Технического университета Грузии
6.Тинатин Эрквания – ассоциированный профессор Школы права и политики Института общественных дел Грузии (GIPA)
7.Евгения Тавадзе – временно безработный
8.Александр Кобаидзе – председатель НПО "Ассоциации молодых правозащитников"
9.Леван Кокорашвили – председатель правления Союза молодых юристов района Кварели
10.Нугзар Кохреидзе – председатель научно-интеллектуального клуба "Диалог поколений"
11.Георгий Мариамидзе – основатель и директор ПНО "Институт защиты граждан"
12.Серго Махарадзе – юрист Объединения профсоюзов Грузии
13.Мака Миндиашвили – основатель НПО "Голос народа"
14.Джемал Нателашвили – член Ассоциации адвокатов Грузии
15.Николоз Николадзе – резерв дипломатической службы Грузии
16.Кетеван Чачава – исполнительный директор НПО "Центр развития и демократии"
17.Георгий Цобехия – директор адвокатского бюро "Георгий Цобехия и партнеры"
18.Яго Хвичия – депутат парламента Грузии
19.Нази Джанезашвили – директор НПО "Страх суда Грузии".
Согласно процедуре отбора, теперь заявки кандидатов предстоит проверить на соответствие должности специально созданной оценочной комиссии из девяти человек.
"До 13 октября включительно они представят оценки по тем критериям, которые расписаны в регламенте и в приказе председателя парламента", – заявил Папуашвили.
Комиссия будет оценивать кандидатов с точки зрения соответствия следующим критериям: добросовестность и высокая репутация, непредвзятость и независимость, профессиональные знания и практический опыт в сфере защиты прав человека.
Каждый кандидат по каждому критерию получит балы от нуля до 10. Оценка будет проходить на основании представленных документов без собеседования. Процесс оценки завершится к 13 октября.
После чего полномочные субъекты парламента (фракции, политические группы и группа независимых депутатов) до 21 октября представят из получивших оценку кандидатов одного или более человек.
"Должно быть названо минимум семь кандидатов для того, чтобы мы смогли перейти на следующий этап", - пояснил Папуашвили.
Их кандидатуры будут рассмотрены на пленарном заседании, после чего начнется голосование. Для того, чтобы стать Народным защитником, кандидат должен получить наибольшее количество голосов, но не менее 90 голосов.
Народный защитник Грузии будет избран на шесть лет.
Права омбудсмена
Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.
Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.
Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.