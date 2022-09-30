https://sputnik-georgia.ru/20220930/natsdvizhenie-oslablo-blagodarya-politike-gruzinskoy-mechty---kobakhidze-270910533.html
"Нацдвижение" ослабло благодаря политике "Грузинской мечты" - Кобахидзе
"Нацдвижение" ослабло благодаря политике "Грузинской мечты" - Кобахидзе
Члены "Нацдвижения" - заложники собственного прошлого, поэтому им будет сложно встать на ноги, уверен Кобахидзе 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T15:02+0400
2022-09-30T15:02+0400
2022-09-30T16:10+0400
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грузия
новости
ника мелия
михаил саакашвили
леван хабеишвили
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) постепенно ослабевает, чему способствовала политика правящей партии, заявил председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Проблемы в ЕНД стали активно обсуждать после заявления лидера партии Ники Мелия о том, что экс-министру обороны, основателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Он добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи".По его словам, "Нацдвижение" пошло ва-банк, и у них была провокационная попытка открыть в Грузии второй фронт."Безусловно, разоблачение этого было очень важным фактором, способствовавшим ослаблению "Нацдвижения". Рейтинг партии серьезно понижен, у них есть внутренние конфликты, безусловно, мы способствовали этому нашей соответствующей политикой", - отметил Кобахидзе.При этом Кобахидзе перечислил четыре главные проблемы, которые есть у "Нацдвижения"."У них есть кризисы разной формы. Одним из главных является интеллектуальный кризис. Есть серьезный дефицит интеллекта. В таких условиях легко плести интриги", - сказал Кобахидзе.Второй проблемой, по словам Кобахидзе, является олигархизация партии."То есть сегодня есть два главных олигарха с большими деньгами – это Саакашвили и Кезерашвили, которые с помощью денег управляют там ситуацией", - отметил Кобахидзе.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является основателем "Нацдвижения". Формально он никак не связан с ней, так как уже давно не является гражданином Грузии. Многие годы, будучи за границей, Саакашвили был идейным вдохновителем партии. Год назад экс-президент вернулся на родину и с тех пор находится в заключении.Что касается Кезерашвили, на родину возвращаться он не спешит и находится во внутригосударственном розыске. Лидеры правящей партии в один голос заявляют, что он финансирует грузинских оппозиционеров за счет награбленных в свое время денег."Третьей проблемой является неформальное правление. Формальным председателем является Никанор Мелия, реальным лидером - Михаил Саакашвили, и Мелия - его мальчик на побегушках. Кезерашвили как было исторически – является его кассиром", - добавил Кобахидзе.По словам Кобахидзе, еще одной серьезной проблемой "Нацдвижения" является их прошлое.Ситуация в партии обострилась после того, как Ника Мелия выразил недовольство в связи с тем, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", а именно – депутата Левана Хабеишвили, считают в партии "Грузинская мечта". В ответ Кезерашвили якобы назвал Мелия лишь "формальным председателем партии".Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали его же однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.Накануне Кезерашвили написал в соцсети, что партийная политика его не интересует и что он никогда не вмешивался и не намерен вмешиваться в определение повестки дня отдельных оппозиционных партий. При этом он отметил, что не откажется от общей борьбы с властями и продолжит поддерживать гражданский сектор и СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, грузинская мечта
политика, грузия, новости, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, грузинская мечта
"Нацдвижение" ослабло благодаря политике "Грузинской мечты" - Кобахидзе
15:02 30.09.2022 (обновлено: 16:10 30.09.2022)
Члены "Нацдвижения" - заложники собственного прошлого, поэтому им будет сложно встать на ноги, уверен Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) постепенно ослабевает, чему способствовала политика правящей партии, заявил председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Проблемы в ЕНД стали активно обсуждать после заявления лидера партии Ники Мелия о том, что экс-министру обороны, основателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Он добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи".
"Перед последними выборами мы обещали обществу, что сделаем все для окончательной нейтрализации "Нацдвижения", и в этом плане процессы развиваются с хорошей тенденцией", - заявил Кобахидзе в эфире телеканала PalitraNews.
По его словам, "Нацдвижение" пошло ва-банк, и у них была провокационная попытка открыть в Грузии второй фронт.
"Безусловно, разоблачение этого было очень важным фактором, способствовавшим ослаблению "Нацдвижения". Рейтинг партии серьезно понижен, у них есть внутренние конфликты, безусловно, мы способствовали этому нашей соответствующей политикой", - отметил Кобахидзе.
При этом Кобахидзе перечислил четыре главные проблемы, которые есть у "Нацдвижения".
"У них есть кризисы разной формы. Одним из главных является интеллектуальный кризис. Есть серьезный дефицит интеллекта. В таких условиях легко плести интриги", - сказал Кобахидзе.
Второй проблемой, по словам Кобахидзе, является олигархизация партии.
"То есть сегодня есть два главных олигарха с большими деньгами – это Саакашвили и Кезерашвили, которые с помощью денег управляют там ситуацией", - отметил Кобахидзе.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является основателем "Нацдвижения". Формально он никак не связан с ней, так как уже давно не является гражданином Грузии. Многие годы, будучи за границей, Саакашвили был идейным вдохновителем партии. Год назад экс-президент вернулся на родину и с тех пор находится в заключении.
Что касается Кезерашвили, на родину возвращаться он не спешит и находится во внутригосударственном розыске. Лидеры правящей партии в один голос заявляют, что он финансирует грузинских оппозиционеров за счет награбленных в свое время денег.
"Третьей проблемой является неформальное правление. Формальным председателем является Никанор Мелия, реальным лидером - Михаил Саакашвили, и Мелия - его мальчик на побегушках. Кезерашвили как было исторически – является его кассиром", - добавил Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, еще одной серьезной проблемой "Нацдвижения" является их прошлое.
"Они заложники собственного прошлого. У них есть кровавое криминальное прошлое… В такой ситуации им, конечно, будет сложно встать на ноги", - добавил Кобахидзе.
Ситуация в партии обострилась после того, как Ника Мелия выразил недовольство в связи с тем, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", а именно – депутата Левана Хабеишвили, считают в партии "Грузинская мечта". В ответ Кезерашвили якобы назвал Мелия лишь "формальным председателем партии".
Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали его же однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.
Накануне Кезерашвили написал в соцсети, что партийная политика его не интересует и что он никогда не вмешивался и не намерен вмешиваться в определение повестки дня отдельных оппозиционных партий. При этом он отметил, что не откажется от общей борьбы с властями и продолжит поддерживать гражданский сектор и СМИ.