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Очереди на Ларсе: вице-спикер парламента Грузии оценил ситуацию

Очереди на Ларсе: вице-спикер парламента Грузии оценил ситуацию

Иностранцы выбирают Грузию как самую стабильную страну в регионе, отметил Талаквадзе 30.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Очереди на въезд в Грузию указывают на то, что эта страна является самым стабильным островом мира и безопасности в регионе, заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.Грузия стала одной из самых популярных стран для релокации граждан РФ в последние дни. На российском КПП "Верхний Ларс" уже который день километровые очереди из машин, направляющихся в Грузию.С 17 по 26 сентября в Грузию через разные пропускные пункты въехали 78 742 гражданина России. Пик прибытия россиян в Грузию пришелся на 23-26 сентября – 40 548 человек. Для сравнения за весь август россияне въехали в Грузию 260 810 раз.На сегодняшний день в Грузии находятся 40 тысяч российских граждан, сказал председатель парламента страны Шалва Папуашвили.В Северной Осетии с 28 сентября ввели режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в эту республику России. По данным властей, эта мера не коснется жителей республики Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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