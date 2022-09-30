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Очереди на Ларсе: вице-спикер парламента Грузии оценил ситуацию
Очереди на Ларсе: вице-спикер парламента Грузии оценил ситуацию
Иностранцы выбирают Грузию как самую стабильную страну в регионе, отметил Талаквадзе 30.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Очереди на въезд в Грузию указывают на то, что эта страна является самым стабильным островом мира и безопасности в регионе, заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.Грузия стала одной из самых популярных стран для релокации граждан РФ в последние дни. На российском КПП "Верхний Ларс" уже который день километровые очереди из машин, направляющихся в Грузию.С 17 по 26 сентября в Грузию через разные пропускные пункты въехали 78 742 гражданина России. Пик прибытия россиян в Грузию пришелся на 23-26 сентября – 40 548 человек. Для сравнения за весь август россияне въехали в Грузию 260 810 раз.На сегодняшний день в Грузии находятся 40 тысяч российских граждан, сказал председатель парламента страны Шалва Папуашвили.В Северной Осетии с 28 сентября ввели режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в эту республику России. По данным властей, эта мера не коснется жителей республики Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, арчил талаквадзе, шалва папуашвили, тбилиси, сарпи, северная осетия
грузия, новости, политика, арчил талаквадзе, шалва папуашвили, тбилиси, сарпи, северная осетия

Очереди на Ларсе: вице-спикер парламента Грузии оценил ситуацию

12:27 30.09.2022 (обновлено: 12:38 30.09.2022)
© photo : press-service of the Parliament of GeorgiaАрчил Талаквадзе
Арчил Талаквадзе - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2022
© photo : press-service of the Parliament of Georgia
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Иностранцы выбирают Грузию как самую стабильную страну в регионе, отметил Талаквадзе
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Очереди на въезд в Грузию указывают на то, что эта страна является самым стабильным островом мира и безопасности в регионе, заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Грузия стала одной из самых популярных стран для релокации граждан РФ в последние дни. На российском КПП "Верхний Ларс" уже который день километровые очереди из машин, направляющихся в Грузию.

"Когда в регионе есть рецессия, у нас – экономический рост и мир. Когда везде в регионе горит огонь и ведется война, у нас есть прогресс на пути институциональных реформ и евроинтеграции, а нашим соседям практически не до этого. Очереди на Ларсе, Сарпи (грузино-турецкая границе – ред.) – это еще один показатель того, что Грузия является самым стабильным островом в регионе с точки зрения мира и безопасности", – заявил Талаквадзе в эфире телеканала "Имеди".

С 17 по 26 сентября в Грузию через разные пропускные пункты въехали 78 742 гражданина России. Пик прибытия россиян в Грузию пришелся на 23-26 сентября – 40 548 человек. Для сравнения за весь август россияне въехали в Грузию 260 810 раз.
На сегодняшний день в Грузии находятся 40 тысяч российских граждан, сказал председатель парламента страны Шалва Папуашвили.
В Северной Осетии с 28 сентября ввели режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в эту республику России. По данным властей, эта мера не коснется жителей республики Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы.
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