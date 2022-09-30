https://sputnik-georgia.ru/20220930/pravitelstvo-gruzii-obespechit-vse-regiony-prirodnym-gazom-za-dva-goda-270922886.html

Правительство Грузии обеспечит все регионы природным газом за два года

Правительство Грузии обеспечит все регионы природным газом за два года

Сегодня газифицировано более 90% населенных пунктов Грузии, но мы должны еще больше увеличить этот процент, заявил премьер 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T21:27+0400

2022-09-30T21:27+0400

2022-09-30T21:27+0400

грузия

новости

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ираклий гарибашвили

газификация

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. На газификацию регионов Грузии в 2023 году выделено 80 миллионов лари (28,3 миллиона долларов), заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в пятницу.По информации Гарибашвили, на сегодняшний день природным газом обеспечены чуть более 90% населения Грузии.Кроме того, по словам премьера, в будущем году на развитие сельского хозяйства выделено 590 миллионов долларов (208,5 миллиона долларов). Деньги пойдут на мелиорацию, агрокредиты, агрострахование, на программу "Посади будущее", а также многое другое, в том числе программы финансирования предприятий.На развитие малого и среднего бизнеса программе "Производи в Грузии" выделят 260 миллионов лари (91,8 миллиона долларов). В сумме, на поддержку сельхозотрасли и малого бизнеса потратят 900 миллионов лари (318 миллионов долларов).Газификация сел Грузии будет продолжена >>Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, газификация