https://sputnik-georgia.ru/20220930/pryamaya-translyatsiyatseremoniya-podpisaniya-dogovorov-o-vkhozhdenii-v-sostav-rf-novykh-territoriy-270900047.html
Прямая трансляция: церемония подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий
Прямая трансляция: церемония подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий
Смотрите в видео кадры прямого эфира из Кремля, где Владимир Путин принимает участие в церемонии подписания договора о вступлении в состав России новых... 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T15:56+0400
2022-09-30T15:56+0400
2022-09-30T16:04+0400
мультимедиа
видео
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что договор о вступлении в состав России будет подписан со всеми четырьмя субъектами, в которых проходили референдумы.В этот же день глава государства проведет встречу с руководителями освобожденных территорий.Как рассказал вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, после того, как договоры будут подписаны, президент должен обратиться в Конституционный Суд и запросить проверку соответствия соответствующих документов Конституции. Затем договоры, в случае положительного решения КС, подлежат ратификации Госдумой и рассмотрению в Совфеде.Одновременно с этим в Госдуму вносится проект федерального закона о принятии в состав России новых субъектов. Пленарные заседания Госдумы запланированы на 3-4 октября.Референдумы о вхождении в состав России прошли в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% голосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской – 87,05%.
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мультимедиа, видео, видео
мультимедиа, видео, видео
Прямая трансляция: церемония подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий
15:56 30.09.2022 (обновлено: 16:04 30.09.2022)
Смотрите в видео кадры прямого эфира из Кремля, где Владимир Путин принимает участие в церемонии подписания договора о вступлении в состав России новых территорий
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что договор о вступлении в состав России будет подписан со всеми четырьмя субъектами, в которых проходили референдумы.
В этот же день глава государства проведет встречу с руководителями освобожденных территорий.
Как рассказал вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, после того, как договоры будут подписаны, президент должен обратиться в Конституционный Суд и запросить проверку соответствия соответствующих документов Конституции. Затем договоры, в случае положительного решения КС, подлежат ратификации Госдумой и рассмотрению в Совфеде.
Одновременно с этим в Госдуму вносится проект федерального закона о принятии в состав России новых субъектов. Пленарные заседания Госдумы запланированы на 3-4 октября.
Референдумы о вхождении в состав России прошли в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% голосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской – 87,05%.