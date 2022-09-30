https://sputnik-georgia.ru/20220930/remont-dorogi-iz-batumi-v-akhaltsikhe-prodolzhaetsya-270924473.html
Ремонт дороги из Батуми в Ахалцихе продолжается
Ремонт дороги из Батуми в Ахалцихе продолжается
Дорога проходит по сложному рельефу, и ее восстановление улучшит социально-экономическое положение населения 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T22:18+0400
2022-09-30T22:18+0400
2022-09-30T23:25+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
строительство дороги
батуми
ахалцихе
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. На данный момент на участке Хуло-Зарзма ведется укладка асфальтобетонного покрытия в рамках ремонта автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса)-Ахалцихе, сообщается на сайте Департамета автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Проект разделен на два участка и в целом предусматривает реконструкцию 42-километровой дороги. Первый участок финансируется Кувейтским фондом, а второй из государственного бюджета. Общая стоимость работ составляет 95,7 миллиона лари.На данном этапе активно ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия дороги, а также строительство мостов и других искусственных сооружений. В рамках проекта на участке Хуло-Зарзми будет уложено двух-полосное асфальтобетонное покрытие.Обновленная дорога Хуло-Зарзмы свяжет регионы Самцхе-Джавахети и Аджарию по кратчайшему маршруту. Обновленный участок начнется с поселка Хуло и через перевал Годердзи дойдет до села Зарзма Адигенского района.Дорога проходит по сложному рельефу, и ее восстановление и ремонт будут способствовать улучшению социально-экономического положения населения Земо Аджарии и Самцхе-Джавахети, а также развитию туризма, так как она соединяет горнолыжный курорт Бешуми с Батуми и Тбилиси.Благодаря обновленной дороге время пути из Батуми до Ахалцихе, который занимает два часа, сократится до 1,5 часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, строительство дороги, батуми, ахалцихе
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, строительство дороги, батуми, ахалцихе
Ремонт дороги из Батуми в Ахалцихе продолжается
22:18 30.09.2022 (обновлено: 23:25 30.09.2022)
Дорога проходит по сложному рельефу, и ее восстановление улучшит социально-экономическое положение населения
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. На данный момент на участке Хуло-Зарзма ведется укладка асфальтобетонного покрытия в рамках ремонта автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса)-Ахалцихе, сообщается на сайте Департамета автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Проект разделен на два участка и в целом предусматривает реконструкцию 42-километровой дороги. Первый участок финансируется Кувейтским фондом, а второй из государственного бюджета. Общая стоимость работ составляет 95,7 миллиона лари.
На данном этапе активно ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия дороги, а также строительство мостов и других искусственных сооружений. В рамках проекта на участке Хуло-Зарзми будет уложено двух-полосное асфальтобетонное покрытие.
Обновленная дорога Хуло-Зарзмы свяжет регионы Самцхе-Джавахети и Аджарию по кратчайшему маршруту. Обновленный участок начнется с поселка Хуло и через перевал Годердзи дойдет до села Зарзма Адигенского района.
Дорога проходит по сложному рельефу, и ее восстановление и ремонт будут способствовать улучшению социально-экономического положения населения Земо Аджарии и Самцхе-Джавахети, а также развитию туризма, так как она соединяет горнолыжный курорт Бешуми с Батуми и Тбилиси.
Благодаря обновленной дороге время пути из Батуми до Ахалцихе, который занимает два часа, сократится до 1,5 часов.