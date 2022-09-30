https://sputnik-georgia.ru/20220930/rossiya-prodlila-ogranichenie-na-polety-v-11-aeroportov-yuga-strany-270911660.html
Россия продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга страны
Россия продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга страны
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T16:15+0400
2022-09-30T16:15+0400
2022-09-30T16:15+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен – Sputnik. Режим ограничений полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.Росавиация 24 февраля ввела ограничения на полеты над территориями, близкими к зонам ведения спецоперации на Украине, так как аэродромы признаны небезопасными.Временно ограничены полеты в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, политика, авиасообщение, росавиация
россия, новости, политика, авиасообщение, росавиация
Россия продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга страны
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля
ТБИЛИСИ, 30 сен – Sputnik.
Режим ограничений полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 октября, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Росавиацию.
Росавиация 24 февраля ввела ограничения на полеты над территориями, близкими к зонам ведения спецоперации на Украине, так как аэродромы признаны небезопасными.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 октября", – говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.