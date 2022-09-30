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С мая 2023 года в Грузии собираются привезти звезд мирового уровня
С мая 2023 года в Грузии собираются привезти звезд мирового уровня
По словам премьера, в планируется восстановление десяти курортных городов 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T20:17+0400
2022-09-30T20:17+0400
2022-09-30T20:17+0400
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шекветили
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. С мая правительство планирует привести в Грузию звезд мирового уровня и провести концерты на стадионах Тбилиси и Батуми, а также на Black Sea Arena, заявил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили."Для наших граждан, молодежи мы планируем привести звезд мирового уровня. С мая – в июне, июле, августе планируется привести звезд мирового уровня в Тбилиси, Батуми, на Black Sea Arena. Везде должны быть концерты звезд мирового уровня, мы работаем и над этой программой и позднее общество получит информацию", - заявил Гарибашвили.По словам Гарибашвили, также планируется восстановление десяти курортных городов.Концертный зал Black Sea Arena, расположен в курортном поселке Шекветили в Гурии (близ Батуми).В Грузии уже состоялись концерты таких мировых звезд, как Робби Уильямс, Maroon 5, The Prodigy, Эрос Рамазотти, Хосе Каррерас, Кристина Агилера, Aerosmith, Scorpions и других.
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грузия, новости, общество, культура, black sea arena, шекветили, батуми, тбилиси, ираклий гарибашвили
грузия, новости, общество, культура, black sea arena, шекветили, батуми, тбилиси, ираклий гарибашвили
С мая 2023 года в Грузии собираются привезти звезд мирового уровня
По словам премьера, в планируется восстановление десяти курортных городов
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. С мая правительство планирует привести в Грузию звезд мирового уровня и провести концерты на стадионах Тбилиси и Батуми, а также на Black Sea Arena, заявил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
"Для наших граждан, молодежи мы планируем привести звезд мирового уровня. С мая – в июне, июле, августе планируется привести звезд мирового уровня в Тбилиси, Батуми, на Black Sea Arena. Везде должны быть концерты звезд мирового уровня, мы работаем и над этой программой и позднее общество получит информацию", - заявил Гарибашвили.
По словам Гарибашвили, также планируется восстановление десяти курортных городов.
"Мы готовимся, строим стадионы, чемпионат Европы пройдет в 2023 году. Также, мы разрабатываем другие проекты, насчет которых мы расскажем позднее, в том числе, парламенте", - отметил Гарибашвили.
Концертный зал Black Sea Arena, расположен в курортном поселке Шекветили в Гурии (близ Батуми).
В Грузии уже состоялись концерты таких мировых звезд, как Робби Уильямс, Maroon 5, The Prodigy, Эрос Рамазотти, Хосе Каррерас, Кристина Агилера, Aerosmith, Scorpions и других.