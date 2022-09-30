https://sputnik-georgia.ru/20220930/s-maya-2023-goda-v-gruzii-sobirayutsya-privezti-zvezd-mirovogo-urovnya-270921850.html

С мая 2023 года в Грузии собираются привезти звезд мирового уровня

С мая 2023 года в Грузии собираются привезти звезд мирового уровня

По словам премьера, в планируется восстановление десяти курортных городов 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T20:17+0400

2022-09-30T20:17+0400

2022-09-30T20:17+0400

грузия

новости

общество

культура

black sea arena

шекветили

батуми

тбилиси

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23287/61/232876136_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f13d4f454549ca80c47c089fe0df3715.jpg

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. С мая правительство планирует привести в Грузию звезд мирового уровня и провести концерты на стадионах Тбилиси и Батуми, а также на Black Sea Arena, заявил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили."Для наших граждан, молодежи мы планируем привести звезд мирового уровня. С мая – в июне, июле, августе планируется привести звезд мирового уровня в Тбилиси, Батуми, на Black Sea Arena. Везде должны быть концерты звезд мирового уровня, мы работаем и над этой программой и позднее общество получит информацию", - заявил Гарибашвили.По словам Гарибашвили, также планируется восстановление десяти курортных городов.Концертный зал Black Sea Arena, расположен в курортном поселке Шекветили в Гурии (близ Батуми).В Грузии уже состоялись концерты таких мировых звезд, как Робби Уильямс, Maroon 5, The Prodigy, Эрос Рамазотти, Хосе Каррерас, Кристина Агилера, Aerosmith, Scorpions и других.

шекветили

батуми

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, культура, black sea arena, шекветили, батуми, тбилиси, ираклий гарибашвили