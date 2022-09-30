https://sputnik-georgia.ru/20220930/ukraina-podaet-zayavku-na-vstuplenie-v-nato-v-uskorennom-poryadke-270918550.html

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Зеленский считает, что Украина доказала совместимость со стандартами Альянса 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T18:18+0400

2022-09-30T18:18+0400

2022-09-30T18:43+0400

новости

в мире

владимир зеленский

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/17/252649390_0:0:3249:1828_1920x0_80_0_0_fcdd1fd8b384620f2c061aef63d4ff51.jpg

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, говорится в обращении президента Владимира Зеленского по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны. "Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса, они реальны для Украины – реальные на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия... Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре", - сказано в обращении.При этом Зеленский отметил, что Украина готова к диалогу с Россией, но с другим президентом России.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, владимир зеленский, украина, нато