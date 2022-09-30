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Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Зеленский считает, что Украина доказала совместимость со стандартами Альянса 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T18:18+0400
2022-09-30T18:18+0400
2022-09-30T18:43+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, говорится в обращении президента Владимира Зеленского по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны. "Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса, они реальны для Украины – реальные на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия... Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре", - сказано в обращении.При этом Зеленский отметил, что Украина готова к диалогу с Россией, но с другим президентом России.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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новости, в мире, владимир зеленский, украина, нато
новости, в мире, владимир зеленский, украина, нато
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
18:18 30.09.2022 (обновлено: 18:43 30.09.2022)
Зеленский считает, что Украина доказала совместимость со стандартами Альянса
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, говорится в обращении президента Владимира Зеленского по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.
"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса, они реальны для Украины – реальные на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия... Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре", - сказано в обращении
.
При этом Зеленский отметил, что Украина готова к диалогу с Россией, но с другим президентом России.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.