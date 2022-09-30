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В Батуми появится новая школа – министр образования рассказал о планах на будущее
В Батуми появится новая школа – министр образования рассказал о планах на будущее
Чхенкели отметил важность развития образовательной инфраструктуры в масштабах всей Грузии 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T13:31+0400
2022-09-30T13:31+0400
2022-09-30T14:09+0400
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михаил чхенкели
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В черноморском городе Батуми (Аджария) состоялась церемония заложения символической капсулы на месте строительства новой школы, которая будет соответствовать современным стандартам, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.В мероприятии приняли участие министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, министр образования, культуры и спорта Аджарии Майя Хаджишвили.Школа будет рассчитана на 1,4 тысячи учеников. Как отметил Чхенкели, в этой школе ученики смогут получить образование в безопасной и комфортной среде.Школа будет трехэтажной и в ней, помимо классов, будут спортивные и актовые залы, библиотека. Также появится открытая площадка и пространство для отдыха. Стоимость проекта составляет около 7 миллионов лари (2,4 миллиона долларов).Чхенкели подчеркнул, что только в 2021-2022 годах с помощью минобразования Грузии в регионе построили три новые школы, еще 237 школ были отремонтированы. "Мы продолжаем делать важные шаги в направлении улучшения школьной инфраструктуры в масштабах всей Грузии. Как вы знаете, по инициативе премьер-министра Грузии, господина Ираклия Гарибашвили, начинается масштабный проект стоимостью в один миллиард лари, предусматривающий строительство-восстановление 800 школ", – отметил Чхенкели.Первый этап проекта начинается в октябре этого года. Тендер будет объявлен на строительство 80 школ и восстановление 320 школ. Тендер на строительство и ремонт оставшихся 400 школ будет объявлен в 2023-2024 годах и к концу 2026 года в Грузии осуществится строительство и ремонт 800 школ страны, отметил Чхенкели.С помощью проекта в улучшенной образовательной среде смогут учится более 23 тысяч учеников. Это означает, что к концу 2026 года все государственные общеобразовательные учреждения будут исправны в инфраструктурном плане .Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, михаил чхенкели, торнике рижвадзе, ираклий гарибашвили, аджария, батуми, фонд муниципального развития
грузия, общество, новости, михаил чхенкели, торнике рижвадзе, ираклий гарибашвили, аджария, батуми, фонд муниципального развития
В Батуми появится новая школа – министр образования рассказал о планах на будущее
13:31 30.09.2022 (обновлено: 14:09 30.09.2022)
Чхенкели отметил важность развития образовательной инфраструктуры в масштабах всей Грузии
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В черноморском городе Батуми (Аджария) состоялась церемония заложения символической капсулы на месте строительства новой школы, которая будет соответствовать современным стандартам, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.
В мероприятии приняли участие министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, министр образования, культуры и спорта Аджарии Майя Хаджишвили.
"Сегодня действительно радостный день – в центре города Батуми закладывается основа строительству еще одной государственной школы. Я рад принять участие в торжественном мероприятии начала строительства этой школы. Забота об образовательной инфраструктуре является главным приоритетом нашей команды", – заявил Чхенкели.
Школа будет рассчитана на 1,4 тысячи учеников. Как отметил Чхенкели, в этой школе ученики смогут получить образование в безопасной и комфортной среде.
Школа будет трехэтажной и в ней, помимо классов, будут спортивные и актовые залы, библиотека. Также появится открытая площадка и пространство для отдыха. Стоимость проекта составляет около 7 миллионов лари (2,4 миллиона долларов).
Чхенкели подчеркнул, что только в 2021-2022 годах с помощью минобразования Грузии в регионе построили три новые школы, еще 237 школ были отремонтированы.
"Мы продолжаем делать важные шаги в направлении улучшения школьной инфраструктуры в масштабах всей Грузии. Как вы знаете, по инициативе премьер-министра Грузии, господина Ираклия Гарибашвили, начинается масштабный проект стоимостью в один миллиард лари, предусматривающий строительство-восстановление 800 школ", – отметил Чхенкели.
Первый этап проекта начинается в октябре этого года. Тендер будет объявлен на строительство 80 школ и восстановление 320 школ. Тендер на строительство и ремонт оставшихся 400 школ будет объявлен в 2023-2024 годах и к концу 2026 года в Грузии осуществится строительство и ремонт 800 школ страны, отметил Чхенкели.
С помощью проекта в улучшенной образовательной среде смогут учится более 23 тысяч учеников. Это означает, что к концу 2026 года все государственные общеобразовательные учреждения будут исправны в инфраструктурном плане .