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Вавилов рассказал, кто устроил фейковый госпереворот в Китае – видео
Вавилов рассказал, кто устроил фейковый госпереворот в Китае – видео
Сообщения о якобы совершенном в Китае перевороте и аресте Си Цзиньпина, которые распространялись в соцсетях и иностранных СМИ, ожидаемо оказались ложными 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T12:03+0400
2022-09-30T12:03+0400
2022-09-30T12:09+0400
китай
мультимедиа
видео
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Эта информационная компания была направлена на ослабление Си в преддверии важнейшего для Китая события – XX съезда КПК, рассказал в интервью "Sputnik на русском" китаевед-публицист Николай Вавилов.Возможен ли военный переворот в Китае в реальности? Зачем Запад вновь возвращается к уйгурскому вопросу? Вспыхнет ли американо-китайская война? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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китай, мультимедиа, видео, видео
китай, мультимедиа, видео, видео
Вавилов рассказал, кто устроил фейковый госпереворот в Китае – видео
12:03 30.09.2022 (обновлено: 12:09 30.09.2022)
Сообщения о якобы совершенном в Китае перевороте и аресте Си Цзиньпина, которые распространялись в соцсетях и иностранных СМИ, ожидаемо оказались ложными
Эта информационная компания была направлена на ослабление Си в преддверии важнейшего для Китая события – XX съезда КПК, рассказал в интервью "Sputnik на русском" китаевед-публицист Николай Вавилов.
Возможен ли военный переворот в Китае в реальности? Зачем Запад вновь возвращается к уйгурскому вопросу? Вспыхнет ли американо-китайская война?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.