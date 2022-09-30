https://sputnik-georgia.ru/20220930/vavilov-rasskazal-kto-ustroil-feykovyy-gosperevorot-v-kitae---video-270903330.html

Вавилов рассказал, кто устроил фейковый госпереворот в Китае – видео

Вавилов рассказал, кто устроил фейковый госпереворот в Китае – видео

Сообщения о якобы совершенном в Китае перевороте и аресте Си Цзиньпина, которые распространялись в соцсетях и иностранных СМИ, ожидаемо оказались ложными 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T12:03+0400

2022-09-30T12:03+0400

2022-09-30T12:09+0400

китай

мультимедиа

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/1e/270902956_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd539e46f357d0169640c9b985519caf.jpg

Эта информационная компания была направлена на ослабление Си в преддверии важнейшего для Китая события – XX съезда КПК, рассказал в интервью "Sputnik на русском" китаевед-публицист Николай Вавилов.Возможен ли военный переворот в Китае в реальности? Зачем Запад вновь возвращается к уйгурскому вопросу? Вспыхнет ли американо-китайская война? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

китай, мультимедиа, видео, видео