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Затмение, звездопады: какие яркие события подарит небо в октябре 2022?
Затмение, звездопады: какие яркие события подарит небо в октябре 2022?
Октябрь подарит жителям Земли яркие астрономические события – любители астрономии на октябрьском небе увидят крупнейшие планеты солнечной системы, звездопады и... 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T15:38+0400
2022-09-30T15:38+0400
справки
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Когда наблюдать главные астрономические события в октябре 2022 года, чтобы не пропустить эти яркие небесные явления, читайте в Sputnik Грузия.ПланетыВ октябре астрономы-любители невооруженным глазом смогут наблюдать в небе четыре планеты – Юпитер, Меркурий, Сатурн и Марс.Вечером и ночью на звездном небе в октябре над южным горизонтом можно наблюдать Юпитер. Он намного ярче любой звезды.Сатурн виден там же на вечернем и ночном небе, а Марс можно увидеть вечером, ночью и утром высоко над южным горизонтом. Меркурий желающие смогут наблюдать не более часа, низко над восточным горизонтом и только на утреннем небе.ДраконидыЗвездопад Дракониды – яркий метеорный поток осени. Земляне смогут наблюдать его с 6 по 10 октября. Своего пика звездопад Дракониды достигнет 8 октября. Обычно падающие звезды видны из любой точки Земли, но более красочным зрелищем насладятся жители Северного полушария.Метеоры Драконид медленные и имеют красноватый оттенок, так что с поверхности Земли можно увидеть явление редкой красоты.Однако в 2022-м условия наблюдения яркого небесного события неблагоприятны, так как полнолуние попадает на ночь максимума звездопада.ОрионидыСледующее яркое астрономическое событие октября – звездопад Ориониды. Этот красивый метеорный поток с радиантом в созвездии Ориона земляне ежегодно наблюдают со 2 октября по 7 ноября.Пик активности звездопада Орионид выпадает на 21-22 октября, а средняя интенсивность не превышает 20-25 метеоров в час.Это яркое астрономическое событие увидят жители всей планеты, но наиболее красочным зрелищем насладятся в странах Северного полушария.Солнечное затмениеЖителей нашей планеты в октябре ждет еще одно интересное астрономическое событие – солнечное затмение. Солнечное затмение, которое произойдет 25 октября, будет частным, так как Луна в этот раз не сможет полностью закрыть Солнце.Это второе частное солнечное затмение в 2022 году – первое, тоже частное, произошло 30 апреля.Общая продолжительность затмения, которое увидят жители стран Северного полушария, составит более четырех часов.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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справки
справки

Затмение, звездопады: какие яркие события подарит небо в октябре 2022?

15:38 30.09.2022
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2022
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Октябрь подарит жителям Земли яркие астрономические события – любители астрономии на октябрьском небе увидят крупнейшие планеты солнечной системы, звездопады и солнечное затмение
Когда наблюдать главные астрономические события в октябре 2022 года, чтобы не пропустить эти яркие небесные явления, читайте в Sputnik Грузия.

Планеты

В октябре астрономы-любители невооруженным глазом смогут наблюдать в небе четыре планеты – Юпитер, Меркурий, Сатурн и Марс.
Вечером и ночью на звездном небе в октябре над южным горизонтом можно наблюдать Юпитер. Он намного ярче любой звезды.
Сатурн виден там же на вечернем и ночном небе, а Марс можно увидеть вечером, ночью и утром высоко над южным горизонтом. Меркурий желающие смогут наблюдать не более часа, низко над восточным горизонтом и только на утреннем небе.

Дракониды

Звездопад Дракониды – яркий метеорный поток осени. Земляне смогут наблюдать его с 6 по 10 октября. Своего пика звездопад Дракониды достигнет 8 октября. Обычно падающие звезды видны из любой точки Земли, но более красочным зрелищем насладятся жители Северного полушария.
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2022
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Метеоры Драконид медленные и имеют красноватый оттенок, так что с поверхности Земли можно увидеть явление редкой красоты.
Однако в 2022-м условия наблюдения яркого небесного события неблагоприятны, так как полнолуние попадает на ночь максимума звездопада.

Ориониды

Следующее яркое астрономическое событие октября – звездопад Ориониды. Этот красивый метеорный поток с радиантом в созвездии Ориона земляне ежегодно наблюдают со 2 октября по 7 ноября.
Пик активности звездопада Орионид выпадает на 21-22 октября, а средняя интенсивность не превышает 20-25 метеоров в час.
Это яркое астрономическое событие увидят жители всей планеты, но наиболее красочным зрелищем насладятся в странах Северного полушария.

Солнечное затмение

Жителей нашей планеты в октябре ждет еще одно интересное астрономическое событие – солнечное затмение. Солнечное затмение, которое произойдет 25 октября, будет частным, так как Луна в этот раз не сможет полностью закрыть Солнце.
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкМетеорный поток Персеиды. Млечный путь
Метеорный поток Персеиды. Млечный путь - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2022
Метеорный поток Персеиды. Млечный путь
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк
Это второе частное солнечное затмение в 2022 году – первое, тоже частное, произошло 30 апреля.
Общая продолжительность затмения, которое увидят жители стран Северного полушария, составит более четырех часов.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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