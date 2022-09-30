https://sputnik-georgia.ru/20220930/zatmenie-zvezdopady-kakie-yarkie-sobytiya-podarit-nebo-v-oktyabre-2022-270909250.html

Затмение, звездопады: какие яркие события подарит небо в октябре 2022?

Затмение, звездопады: какие яркие события подарит небо в октябре 2022?

Октябрь подарит жителям Земли яркие астрономические события – любители астрономии на октябрьском небе увидят крупнейшие планеты солнечной системы, звездопады и... 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T15:38+0400

2022-09-30T15:38+0400

2022-09-30T15:38+0400

справки

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Когда наблюдать главные астрономические события в октябре 2022 года, чтобы не пропустить эти яркие небесные явления, читайте в Sputnik Грузия.ПланетыВ октябре астрономы-любители невооруженным глазом смогут наблюдать в небе четыре планеты – Юпитер, Меркурий, Сатурн и Марс.Вечером и ночью на звездном небе в октябре над южным горизонтом можно наблюдать Юпитер. Он намного ярче любой звезды.Сатурн виден там же на вечернем и ночном небе, а Марс можно увидеть вечером, ночью и утром высоко над южным горизонтом. Меркурий желающие смогут наблюдать не более часа, низко над восточным горизонтом и только на утреннем небе.ДраконидыЗвездопад Дракониды – яркий метеорный поток осени. Земляне смогут наблюдать его с 6 по 10 октября. Своего пика звездопад Дракониды достигнет 8 октября. Обычно падающие звезды видны из любой точки Земли, но более красочным зрелищем насладятся жители Северного полушария.Метеоры Драконид медленные и имеют красноватый оттенок, так что с поверхности Земли можно увидеть явление редкой красоты.Однако в 2022-м условия наблюдения яркого небесного события неблагоприятны, так как полнолуние попадает на ночь максимума звездопада.ОрионидыСледующее яркое астрономическое событие октября – звездопад Ориониды. Этот красивый метеорный поток с радиантом в созвездии Ориона земляне ежегодно наблюдают со 2 октября по 7 ноября.Пик активности звездопада Орионид выпадает на 21-22 октября, а средняя интенсивность не превышает 20-25 метеоров в час.Это яркое астрономическое событие увидят жители всей планеты, но наиболее красочным зрелищем насладятся в странах Северного полушария.Солнечное затмениеЖителей нашей планеты в октябре ждет еще одно интересное астрономическое событие – солнечное затмение. Солнечное затмение, которое произойдет 25 октября, будет частным, так как Луна в этот раз не сможет полностью закрыть Солнце.Это второе частное солнечное затмение в 2022 году – первое, тоже частное, произошло 30 апреля.Общая продолжительность затмения, которое увидят жители стран Северного полушария, составит более четырех часов.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки