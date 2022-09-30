https://sputnik-georgia.ru/20220930/zdanie-obschestvennogo-televideniya-gruzii-prodano-s-molotka-270913630.html
Здание Общественного телевидения Грузии продано с молотка
Здание Общественного телевидения Грузии продано с молотка
С 2020 года для Общественного телевидения на площади два гектара на улице Политковской в районе Сабуртало строится новое здание 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T16:50+0400
2022-09-30T16:50+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Здание Общественного вещателя Грузии (ОВГ), находящееся на улице Костава №68 в Тбилиси, продано на аукционе.Здание ОВГ площадью 23 649 квадратных метров с участком земли в 33 209 квадратных метров было вынесено на аукцион 1 сентября. Стартовая цена составила 65 миллионов лари (22,9 миллиона долларов).Аукцион завершился в 12 часов 30 сентября победой компании "Висол групп", которая заплатит за покупку 65,1 миллиона лари (23 млн долларов).С 2020 года для Общественного телевидения на площади два гектара на улице Политковской №31 в районе Сабуртало строится новое здание. Строительство должно завершиться в декабре 2023 года. Ориентировочная стоимость проекта - 46,8 миллиона лари (16,5 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общественный вещатель грузии (овг), экономика
грузия, новости, общественный вещатель грузии (овг), экономика
Здание Общественного телевидения Грузии продано с молотка
16:50 30.09.2022 (обновлено: 17:54 30.09.2022)
С 2020 года для Общественного телевидения на площади два гектара на улице Политковской в районе Сабуртало строится новое здание
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Здание Общественного вещателя Грузии (ОВГ), находящееся на улице Костава №68 в Тбилиси, продано на аукционе.
Здание ОВГ площадью 23 649 квадратных метров с участком земли в 33 209 квадратных метров было вынесено на аукцион 1 сентября. Стартовая цена составила 65 миллионов лари (22,9 миллиона долларов).
Аукцион завершился в 12 часов 30 сентября победой компании "Висол групп", которая заплатит за покупку 65,1 миллиона лари (23 млн долларов).
Здание ОВГ находится в аварийном состоянии. Попечительский совет еще в 2017 году обратился в министерство экономики с просьбой выделить новый участок под строительство.
С 2020 года для Общественного телевидения на площади два гектара на улице Политковской №31 в районе Сабуртало строится новое здание. Строительство должно завершиться в декабре 2023 года. Ориентировочная стоимость проекта - 46,8 миллиона лари (16,5 миллиона долларов).