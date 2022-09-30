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Журналисты стали оружием в политической войне – доктор права о СМИ Грузии
Журналисты стали оружием в политической войне – доктор права о СМИ Грузии
Грузинская журналистика стала оружием в политических играх, заявил доктор права, профессор Венеди Бенидзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном... 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T09:00+0400
2022-09-30T09:00+0400
2022-09-30T09:13+0400
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видео
мультимедиа
экспертное мнение
венеди бенидзе
видео-новости из грузии
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По словам эксперта, зачастую журналисты сами не осознают, что являются орудием в грязных политических играх и отрабатывают свою зарплату недостойными путями – врываются на частную собственность, задают неудобные вопросы, посягают на честь и достоинство человека."Иногда мы сталкиваемся с немыслимыми нарушениями во время записей интервью, с невообразимым посягательством на человеческое достоинство. Они врываются, задают неудобные вопросы, все себе позволяют. Почему? Должны быть в законе защитные механизмы, чтобы уберечь людей от таких вещей", – сказал профессор.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, венеди бенидзе, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, венеди бенидзе, видео-новости из грузии, видео
Журналисты стали оружием в политической войне – доктор права о СМИ Грузии
09:00 30.09.2022 (обновлено: 09:13 30.09.2022)
Грузинская журналистика стала оружием в политических играх, заявил доктор права, профессор Венеди Бенидзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
По словам эксперта, зачастую журналисты сами не осознают, что являются орудием в грязных политических играх и отрабатывают свою зарплату недостойными путями – врываются на частную собственность, задают неудобные вопросы, посягают на честь и достоинство человека.
"Иногда мы сталкиваемся с немыслимыми нарушениями во время записей интервью, с невообразимым посягательством на человеческое достоинство. Они врываются, задают неудобные вопросы, все себе позволяют. Почему? Должны быть в законе защитные механизмы, чтобы уберечь людей от таких вещей", – сказал профессор.