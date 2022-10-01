https://sputnik-georgia.ru/20221001/chislo-zhertv-uragana-ian-vo-floride-dostiglo-42-chelovek-270937626.html

Число жертв урагана "Иан" во Флориде достигло 42 человек

Число жертв урагана "Иан" во Флориде достигло 42 человек

Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Южная Каролина в связи с приближением "Иана" 01.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Число погибших в результате урагана "Иан" в американской Флориде достигло 42 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные органы власти."Необходимо понять, что переход "Иана" в пост-тропический циклон вовсе не значит, что он больше не представляет опасности", – сообщили телеканалу в Национальном центре по контролю за ураганами.Кроме человеческих жертв и множества повреждений домов, "Иан" также оставил местное население без электричества. По данным портала Poweroutage.com, который агрегирует данные сетевых компаний, по состоянию на 20:00 по местному времени без света остаются более полутора миллионов потребителей электроэнергии во Флориде, 147 тысяч в Южной Каролине, почти 285 тысяч в Северной Каролине и 58 тысяч в Вирджинии.Накануне президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Южная Каролина в связи с приближением "Иана".Ураган "Иан" 28 сентября обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. Губернатор Флориды Рон Десантис уже назвал ущерб от урагана "историческим", а разлив одной из местных рек охарактеризовал как событие, которое случается раз в полтысячи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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