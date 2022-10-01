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Число жертв урагана "Иан" во Флориде достигло 42 человек
Число жертв урагана "Иан" во Флориде достигло 42 человек
Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Южная Каролина в связи с приближением "Иана" 01.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-01T12:35+0400
2022-10-01T12:35+0400
2022-10-01T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Число погибших в результате урагана "Иан" в американской Флориде достигло 42 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные органы власти."Необходимо понять, что переход "Иана" в пост-тропический циклон вовсе не значит, что он больше не представляет опасности", – сообщили телеканалу в Национальном центре по контролю за ураганами.Кроме человеческих жертв и множества повреждений домов, "Иан" также оставил местное население без электричества. По данным портала Poweroutage.com, который агрегирует данные сетевых компаний, по состоянию на 20:00 по местному времени без света остаются более полутора миллионов потребителей электроэнергии во Флориде, 147 тысяч в Южной Каролине, почти 285 тысяч в Северной Каролине и 58 тысяч в Вирджинии.Накануне президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Южная Каролина в связи с приближением "Иана".Ураган "Иан" 28 сентября обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. Губернатор Флориды Рон Десантис уже назвал ущерб от урагана "историческим", а разлив одной из местных рек охарактеризовал как событие, которое случается раз в полтысячи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Число жертв урагана "Иан" во Флориде достигло 42 человек
12:35 01.10.2022 (обновлено: 12:44 01.10.2022)
Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Южная Каролина в связи с приближением "Иана"
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik.
Число погибших в результате урагана "Иан" в американской Флориде достигло 42 человек, сообщает
телеканал CNN со ссылкой на местные органы власти.
"Иан" снизился до пост-тропического циклона после удара в Южной Каролине в пятницу с разрушительным ветром и угрожающим жизням штормом после того, как убил по меньшей мере 42 человека во Флориде", – говорится в публикации.
"Необходимо понять, что переход "Иана" в пост-тропический циклон вовсе не значит, что он больше не представляет опасности", – сообщили телеканалу в Национальном центре по контролю за ураганами.
Кроме человеческих жертв и множества повреждений домов, "Иан" также оставил местное население без электричества. По данным портала Poweroutage.com, который агрегирует данные сетевых компаний, по состоянию на 20:00 по местному времени без света остаются более полутора миллионов потребителей электроэнергии во Флориде, 147 тысяч в Южной Каролине, почти 285 тысяч в Северной Каролине и 58 тысяч в Вирджинии.
Накануне президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Южная Каролина в связи с приближением "Иана".
Ураган "Иан" 28 сентября обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов.
Губернатор Флориды Рон Десантис уже назвал ущерб от урагана "историческим", а разлив одной из местных рек охарактеризовал как событие, которое случается раз в полтысячи лет.