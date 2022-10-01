https://sputnik-georgia.ru/20221001/chto-obsuzhdali-na-ekonomicheskom-sovete-pravitelstva-gruzii-glavnye-temy---270949993.html

Что обсуждали на экономическом совете правительства Грузии? Главные темы

Что обсуждали на экономическом совете правительства Грузии? Главные темы

Сейчас власти работают над реконструкцией 10 новых городов-курортов и поселков, заявил на совете премьер 01.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-01T17:31+0400

2022-10-01T17:31+0400

2022-10-01T17:31+0400

экономика

экономика

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экономика

туризм

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Развитие туристической инфраструктуры в 2023 году и новые проекты в этом направлении стали главной темой обсуждения экономического совета правительства Грузии. На совете рассмотрели планируемые бюджетом проекты, в том числе те, о которых ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "Мы планируем развивать туристическую инфраструктуру. В настоящее время мы работаем над полной реставрацией-реконструкцией 10 новых городов-курортов и поселков", - сказал Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Развитие городов-курортов является одним из главных приоритетов власти. В администрации туризма не раз заявили, что намерены заняться повышением качества инфраструктуры и развитием пока не самых популярных туристических направлений. К примеру, одним из таких проектов стал "Бриллиантовый мост" в районе Цалка, который до сих был бы не столь популярным для туристов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, экономика, экономика грузии, экономика, туризм, грузия, ираклий гарибашвили