https://sputnik-georgia.ru/20221001/chto-obsuzhdali-na-ekonomicheskom-sovete-pravitelstva-gruzii-glavnye-temy---270949993.html
Что обсуждали на экономическом совете правительства Грузии? Главные темы
Что обсуждали на экономическом совете правительства Грузии? Главные темы
Сейчас власти работают над реконструкцией 10 новых городов-курортов и поселков, заявил на совете премьер 01.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-01T17:31+0400
2022-10-01T17:31+0400
2022-10-01T17:31+0400
экономика
экономика
экономика грузии
экономика
туризм
грузия
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Развитие туристической инфраструктуры в 2023 году и новые проекты в этом направлении стали главной темой обсуждения экономического совета правительства Грузии. На совете рассмотрели планируемые бюджетом проекты, в том числе те, о которых ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "Мы планируем развивать туристическую инфраструктуру. В настоящее время мы работаем над полной реставрацией-реконструкцией 10 новых городов-курортов и поселков", - сказал Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Развитие городов-курортов является одним из главных приоритетов власти. В администрации туризма не раз заявили, что намерены заняться повышением качества инфраструктуры и развитием пока не самых популярных туристических направлений. К примеру, одним из таких проектов стал "Бриллиантовый мост" в районе Цалка, который до сих был бы не столь популярным для туристов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, экономика, экономика грузии, экономика, туризм, грузия, ираклий гарибашвили
экономика, экономика, экономика грузии, экономика, туризм, грузия, ираклий гарибашвили
Что обсуждали на экономическом совете правительства Грузии? Главные темы
Сейчас власти работают над реконструкцией 10 новых городов-курортов и поселков, заявил на совете премьер
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Развитие туристической инфраструктуры в 2023 году и новые проекты в этом направлении стали главной темой обсуждения экономического совета правительства Грузии.
Туризм – одно из самых прибыльных направлений для Грузии. За последние восемь месяцев доходы от туристического сектора составили 2 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2021-м туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов.
На совете рассмотрели планируемые бюджетом проекты, в том числе те, о которых ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Мы планируем развивать туристическую инфраструктуру. В настоящее время мы работаем над полной реставрацией-реконструкцией 10 новых городов-курортов и поселков", - сказал Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Развитие городов-курортов является одним из главных приоритетов власти. В администрации туризма не раз заявили, что намерены заняться повышением качества инфраструктуры и развитием пока не самых популярных туристических направлений.
К примеру, одним из таких проектов стал "Бриллиантовый мост" в районе Цалка, который до сих был бы не столь популярным для туристов.