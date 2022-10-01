https://sputnik-georgia.ru/20221001/globalnaya-ugroza-virus-iz-rossii-udivil-uchenykh-270948511.html

"Глобальная угроза". Вирус из России удивил ученых

"Глобальная угроза". Вирус из России удивил ученых

В образцах, взятых у летучей мыши из России, обнаружили разновидность коронавируса, которая оказалась способна заражать человека 01.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-01T23:12+0400

2022-10-01T23:12+0400

2022-10-01T23:12+0400

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Насколько велика опасность новой эпидемии и помогут ли от нее вакцины от ковида, читайте в материале автора РИА Новости Никлая Гурьянова. Сочинские вампирыВ 2020-м исследовательская группа под руководством Сергея Альховского, заведующего лабораторией биотехнологии НИЦ имени Гамалеи, выявила сарбековирусы Khosta-1 и Khosta-2. Как SARS-CoV и SARS-CoV-2, это коронавирусы.У них взяли образцы слюны и фекалий. Как уверяют исследователи, при сборе биоматериала ни одно животное не пострадало. Пробы заморозили и доставили в Санкт-Петербург, где с помощью новейших приборов тщательно исследовали.Выяснилось, что по геному Khosta-1 и Khosta-2 больше всего похожи на два SARS-подобных коронавируса, найденных у подковоносых летучих мышей в Болгарии и Кении в 2008 и 2007-м.Также отметили определенное сходство с патогенами — возбудителями эпидемии атипичной пневмонии и пандемии COVID-19. Правда, в отличие от SARS, обе хосты не обладали изменчивым белком ORF8, который, как предполагается, мог сыграть важную роль в распространении коронавируса.Альховский и его коллеги в своем исследовании оставили открытым вопрос о способности Khosta-1 и Khosta-2 заражать человека. Но указали, что в их эволюционной истории есть свидетельства рекомбинации — это когда два вируса поражают одну клетку, обмениваясь в ней генетическим материалом и порождая новый вариант патогена. Тревожный знак: если исключить версию о лабораторном происхождении инфекционного агента, то, скорее всего, опасные для человека SARS-CoV и SARS-CoV-2 возникли именно благодаря такой рекомбинации."Сначала никто не волновался"Исследованием российских вирусов занялась команда ученых из Школы глобального здравоохранения имени Пола Аллена при Вашингтонском государственном университете. Результаты их работы в конце сентября представили в журнале PLOS Pathogens.Ученые создали в лаборатории химеру, добавив к белку-шипу SARS-CoV-1 элемент от сочинских вирусов — так называемый рецептор — связывающий домен (RBD), непосредственно отвечающей за "взлом" клетки. Получившийся псевдотип тщательно проверили.Выяснилось, что Khosta-1 людям не опасен. А вот Khosta-2 смог проникнуть в клетку человека, присоединившись к рецепторному белку АПФ2 (ACE2). Способность ковида поражать различные органы человеческого организма объясняется тем, что коронавирус нацелен именно на этот фермент.Импортозамещение коронавирусаСарбековирус из России стал первым с такой особенностью за пределами Азии."Наше исследование показывает, что сарбековирусы, циркулирующие в дикой природе, даже в западной части России, представляют угрозу для глобального здравоохранения", — отмечает Летко.И если однажды лесной зверь подхватит Khosta-2 и SARS-CoV-2 одновременно, в его клетках может родиться вирус-монстр. Летко сравнивает ситуацию с игрой в кости: природа бросает кубики, пока не выпадет смертельная комбинация.Комментируя исследование, иммунолог Владислав Жемчугов отметил, что геном всех микробов, включая вирусы и бактерии, претерпевает десятки мутаций в день. В результате естественного отбора остаются те, которые полезны для вирусного сообщества, то есть способствуют размножению и распространению патогена. Так, SARS-CoV-2 помогла мутация, позволившая ему проникать в человека."Пока хоста не опасна, но что произойдет дальше — никто не знает", — заключает специалист.Вакцины не подействовалиЕще одна неприятность: если Khosta-2 научится заражать людей, прививки от коронавируса не помогут. Ученые из Университета штата Вашингтон ввели псевдотипы с RBD от SARS-CoV-2 и от Khosta-2 в сыворотку, полученную от вакцинированных пациентов.Это связывают с тем, что аминокислоты RBD хосты лишь на 60 процентов идентичны аминокислотам вируса — возбудителя COVID-19, а вакцины направлены именно на эту область спайк-белка.Естественный иммунный ответ на коронавирус также не поможет: это доказано на сыворотке от переболевших "омикроном".Исследователи призывают создать вакцину, способную защищать не от конкретного штамма или даже вируса, а от всех сарбековирусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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