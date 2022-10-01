"Глобальная угроза". Вирус из России удивил ученых
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В образцах, взятых у летучей мыши из России, обнаружили разновидность коронавируса, которая оказалась способна заражать человека
Насколько велика опасность новой эпидемии и помогут ли от нее вакцины от ковида, читайте в материале автора РИА Новости Никлая Гурьянова.
Сочинские вампиры
В 2020-м исследовательская группа под руководством Сергея Альховского, заведующего лабораторией биотехнологии НИЦ имени Гамалеи, выявила сарбековирусы Khosta-1 и Khosta-2. Как SARS-CoV и SARS-CoV-2, это коронавирусы.
Ученые отлавливали летучих мышей в пещерах Сочинского национального парка (долина реки Хосты), а также в подвалах и на чердаках окрестных домов. Их интересовали два вида — большой и малый подковоносы (Rhinolophus ferrumequinum и R. hipposideros). Именно эти рукокрылые служат естественным резервуаром коронавирусов.
У них взяли образцы слюны и фекалий. Как уверяют исследователи, при сборе биоматериала ни одно животное не пострадало. Пробы заморозили и доставили в Санкт-Петербург, где с помощью новейших приборов тщательно исследовали.
Выяснилось, что по геному Khosta-1 и Khosta-2 больше всего похожи на два SARS-подобных коронавируса, найденных у подковоносых летучих мышей в Болгарии и Кении в 2008 и 2007-м.
Также отметили определенное сходство с патогенами — возбудителями эпидемии атипичной пневмонии и пандемии COVID-19. Правда, в отличие от SARS, обе хосты не обладали изменчивым белком ORF8, который, как предполагается, мог сыграть важную роль в распространении коронавируса.
Альховский и его коллеги в своем исследовании оставили открытым вопрос о способности Khosta-1 и Khosta-2 заражать человека. Но указали, что в их эволюционной истории есть свидетельства рекомбинации — это когда два вируса поражают одну клетку, обмениваясь в ней генетическим материалом и порождая новый вариант патогена. Тревожный знак: если исключить версию о лабораторном происхождении инфекционного агента, то, скорее всего, опасные для человека SARS-CoV и SARS-CoV-2 возникли именно благодаря такой рекомбинации.
"Сначала никто не волновался"
Исследованием российских вирусов занялась команда ученых из Школы глобального здравоохранения имени Пола Аллена при Вашингтонском государственном университете. Результаты их работы в конце сентября представили в журнале PLOS Pathogens.
"Поскольку вирусы из России были не очень похожи на SARS-CoV-2, никто особо не волновался, — говорит один из авторов публикации Майкл Летко. — Но когда мы посмотрели на них поближе, очень удивились. Оказалось, они могут заражать клетки человека".
Ученые создали в лаборатории химеру, добавив к белку-шипу SARS-CoV-1 элемент от сочинских вирусов — так называемый рецептор — связывающий домен (RBD), непосредственно отвечающей за "взлом" клетки. Получившийся псевдотип тщательно проверили.
Выяснилось, что Khosta-1 людям не опасен. А вот Khosta-2 смог проникнуть в клетку человека, присоединившись к рецепторному белку АПФ2 (ACE2). Способность ковида поражать различные органы человеческого организма объясняется тем, что коронавирус нацелен именно на этот фермент.
Импортозамещение коронавируса
Сарбековирус из России стал первым с такой особенностью за пределами Азии.
"Наше исследование показывает, что сарбековирусы, циркулирующие в дикой природе, даже в западной части России, представляют угрозу для глобального здравоохранения", — отмечает Летко.
Одной лишь способности цепляться к АПФ2 пока недостаточно для того, чтобы вызвать новую пандемию. Однако есть риск опасной рекомбинации Khosta-2 с другим вирусом. Например, с тем же SARS-CoV-2, который передается от человека домашним и диким животным. Так, недавно антитела к штамму "омикрон" обнаружили у белохвостых оленей.
И если однажды лесной зверь подхватит Khosta-2 и SARS-CoV-2 одновременно, в его клетках может родиться вирус-монстр. Летко сравнивает ситуацию с игрой в кости: природа бросает кубики, пока не выпадет смертельная комбинация.
Комментируя исследование, иммунолог Владислав Жемчугов отметил, что геном всех микробов, включая вирусы и бактерии, претерпевает десятки мутаций в день. В результате естественного отбора остаются те, которые полезны для вирусного сообщества, то есть способствуют размножению и распространению патогена. Так, SARS-CoV-2 помогла мутация, позволившая ему проникать в человека.
"Пока хоста не опасна, но что произойдет дальше — никто не знает", — заключает специалист.
Вакцины не подействовали
Еще одна неприятность: если Khosta-2 научится заражать людей, прививки от коронавируса не помогут. Ученые из Университета штата Вашингтон ввели псевдотипы с RBD от SARS-CoV-2 и от Khosta-2 в сыворотку, полученную от вакцинированных пациентов.
"Удивительно, но в то время как шип SARS-CoV-2 был эффективно нейтрализован антителом, шип SARS-CoV-2 с RBD от Khosta-2 сохранил устойчивость", — говорится в статье.
Это связывают с тем, что аминокислоты RBD хосты лишь на 60 процентов идентичны аминокислотам вируса — возбудителя COVID-19, а вакцины направлены именно на эту область спайк-белка.
Естественный иммунный ответ на коронавирус также не поможет: это доказано на сыворотке от переболевших "омикроном".
Исследователи призывают создать вакцину, способную защищать не от конкретного штамма или даже вируса, а от всех сарбековирусов.