https://sputnik-georgia.ru/20221001/kak-idet-rassledovanie-sobytiy-5-iyulya-2021-goda-otchet-prokuratury-270945765.html
Как идет расследование событий 5 июля 2021 года? Отчет прокуратуры
Как идет расследование событий 5 июля 2021 года? Отчет прокуратуры
В дни тех событий противники ЛГБТ-сообщества устроили в Тбилиси настоящую охоту на журналистов 01.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-01T14:40+0400
2022-10-01T14:40+0400
2022-10-01T14:40+0400
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беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов
прокуратура
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. За год и три месяца по событиям 5-6 июля к уголовной ответственности привлечен 31 человек, а пострадавшими признаны – 60, заявила глава департамента по защите прав человека прокуратуры Грузии Саломе Шенгелия.По словам Шенгелия, прокуратура провела эффективное расследование, опросив 200 свидетелей, проверив более 50 записей."Мы представили суду дело из 23 томов и 120 гигабайтов материалов, по которым проведена экспертиза", - сказала Шенгелия.Всего уголовное дело ведется в отношении 27 человек, судебные дела в отношении части из них еще не завершены.Их обвиняют в незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении профессиональной деятельности, преследовании, совершенном с применением насилия, и участии в групповом насилии.В случае обвинительного приговора каждому из них грозит лишение свободы сроком от четырех до шести лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов, прокуратура
грузия, новости, тбилиси, беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов, прокуратура
Как идет расследование событий 5 июля 2021 года? Отчет прокуратуры
В дни тех событий противники ЛГБТ-сообщества устроили в Тбилиси настоящую охоту на журналистов
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. За год и три месяца по событиям 5-6 июля к уголовной ответственности привлечен 31 человек, а пострадавшими признаны – 60, заявила глава департамента по защите прав человека прокуратуры Грузии Саломе Шенгелия.
В эти дни противники ЛГБТ-сообщества устроили в Тбилиси настоящую охоту на журналистов, жестоко расправляясь с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. В тот день пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы.
По словам Шенгелия, прокуратура провела эффективное расследование, опросив 200 свидетелей, проверив более 50 записей.
"Мы представили суду дело из 23 томов и 120 гигабайтов материалов, по которым проведена экспертиза", - сказала Шенгелия.
Всего уголовное дело ведется в отношении 27 человек, судебные дела в отношении части из них еще не завершены.
Их обвиняют в незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении профессиональной деятельности, преследовании, совершенном с применением насилия, и участии в групповом насилии.
В случае обвинительного приговора каждому из них грозит лишение свободы сроком от четырех до шести лет.