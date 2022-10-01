https://sputnik-georgia.ru/20221001/kak-idet-rassledovanie-sobytiy-5-iyulya-2021-goda-otchet-prokuratury-270945765.html

Как идет расследование событий 5 июля 2021 года? Отчет прокуратуры

Как идет расследование событий 5 июля 2021 года? Отчет прокуратуры

В дни тех событий противники ЛГБТ-сообщества устроили в Тбилиси настоящую охоту на журналистов 01.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-01T14:40+0400

2022-10-01T14:40+0400

2022-10-01T14:40+0400

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беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов

прокуратура

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. За год и три месяца по событиям 5-6 июля к уголовной ответственности привлечен 31 человек, а пострадавшими признаны – 60, заявила глава департамента по защите прав человека прокуратуры Грузии Саломе Шенгелия.По словам Шенгелия, прокуратура провела эффективное расследование, опросив 200 свидетелей, проверив более 50 записей."Мы представили суду дело из 23 томов и 120 гигабайтов материалов, по которым проведена экспертиза", - сказала Шенгелия.Всего уголовное дело ведется в отношении 27 человек, судебные дела в отношении части из них еще не завершены.Их обвиняют в незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении профессиональной деятельности, преследовании, совершенном с применением насилия, и участии в групповом насилии.В случае обвинительного приговора каждому из них грозит лишение свободы сроком от четырех до шести лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов, прокуратура