https://sputnik-georgia.ru/20221001/kak-proshel-prazdnik-tbilisoba-v-etnograficheskom-muzee---video-270956461.html

Как прошел праздник "Тбилисоба" в Этнографическом музее - видео

Как прошел праздник "Тбилисоба" в Этнографическом музее - видео

Тбилисский этнографический музей имения Георгия Читая присоединился к празднованию "Тбилисоба" и встретил жителей разнообразной и красочной программой... 01.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-01T18:03+0400

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2022-10-01T18:03+0400

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видео-новости из грузии

столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"

тбилисоба

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В дни празднования "Тбилисоба" все регионы Грузии с участием местных ансамблей представили зрителям фольклорные концерты, многообразие грузинской кухни и вина, а также провели мастер-классы традиционных грузинских ремесел.В Этнографическом музее был показан быт каждого региона Грузии, семейные ритуалы, застолья и многое другое.

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2022

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", тбилисоба, видео