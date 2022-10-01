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Как прошел праздник "Тбилисоба" в Этнографическом музее - видео
Как прошел праздник "Тбилисоба" в Этнографическом музее - видео
Тбилисский этнографический музей имения Георгия Читая присоединился к празднованию "Тбилисоба" и встретил жителей разнообразной и красочной программой... 01.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-01T18:03+0400
2022-10-01T18:03+0400
2022-10-01T18:03+0400
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столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"
тбилисоба
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В дни празднования "Тбилисоба" все регионы Грузии с участием местных ансамблей представили зрителям фольклорные концерты, многообразие грузинской кухни и вина, а также провели мастер-классы традиционных грузинских ремесел.В Этнографическом музее был показан быт каждого региона Грузии, семейные ритуалы, застолья и многое другое.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", тбилисоба, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", тбилисоба, видео
Как прошел праздник "Тбилисоба" в Этнографическом музее - видео
Тбилисский этнографический музей имения Георгия Читая присоединился к празднованию "Тбилисоба" и встретил жителей разнообразной и красочной программой. Смотрите в видео Sputnik Грузия яркие кадры мероприятия
В дни празднования "Тбилисоба" все регионы Грузии с участием местных ансамблей представили зрителям фольклорные концерты, многообразие грузинской кухни и вина, а также провели мастер-классы традиционных грузинских ремесел.
В Этнографическом музее был показан быт каждого региона Грузии, семейные ритуалы, застолья и многое другое.