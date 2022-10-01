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Крупнейший хакатон NASA Space Apps Challenge проходит в Кутаиси

Крупнейший хакатон NASA Space Apps Challenge проходит в Кутаиси

Это ежегодный хакатон, проводящийся одновременно в 300 городах мира и собирающий тысячи участников 01.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Грузинский отборочный тур крупнейшего хакатона на планете NASA Space Apps Challenge проходит в эти дни в Кутаиси.NASA Space Apps – ежегодный хакатон, проводящийся одновременно в 300 городах мира и собирающий тысячи участников.Основная часть хакатона проходит в Кутаисском международном университете в течение двух дней, где собралось около 100 участников, организаторов и сторонников проекта.Помимо работы в команде над собственными проектами, у участников есть возможность посетить "воркшопы" по таким темам, как наука о данных, прототипирование, UI/UX дизайн, визуализация данных, сторителлинг, астрофотография.В заключительный день мероприятия жюри из различных профессионалов выберет команду-победителя, которая получит специальный приз и возможность представить свой проект на глобальном конкурсе NASA Space Apps Challenge.Помимо данных непосредственно от NASA, участники хакатона используют данные центров космических исследований Австралии, Канады, Бразилии, Европы, Японии, Аргентины, Мексики, Индии, Бахрейна, Парагвая и ЮАР. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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