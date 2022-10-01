https://sputnik-georgia.ru/20221001/my-sdelali-to-chto-ranshe-kazalos-nevozmozhnym---premer-gruzii-270943192.html

Мы сделали то, что раньше казалось невозможным – премьер Грузии

Мы сделали то, что раньше казалось невозможным – премьер Грузии

Гарибашвили подвел итоги десятилетнего правления и назвал главным достижением стабильность и социальные реформы 01.10.2022, Sputnik Грузия

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грузинская мечта

политика

ираклий гарибашвили

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" 10 лет назад сделала невозможное и сохранила стабильность страны, говорится в заявлении премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.Десять лет назад 1 октября 2012 года "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы и стала во главе Грузии, сменив девятилетнее правление "Единого национального движения".Гарибашвили также подвел итоги десятилетнего правления и назвал главным достижением стабильность и социальные реформы."Мы не только сохранили и укрепили политическую стабильность в стране, но и провели широкомасштабные экономические и социальные реформы, углубили демократические процессы, укрепили потенциал безопасности и обороны, сделали важные шаги на пути к историческому выбору нашего народа – присоединению к Европейскому Союзу", – отметил Гарибашвили.Среди главных реформ последних лет эксперты называют реформу здравоохранения, которая обеспечила доступ к медицинским услугам всем слоям общества, активное осуществление инфраструктурных проектов, которые дали возможность расшить экономические возможности и нормализацию отношений с Россией, благодаря которым грузинская продукция вернулась на российский рынок, и Грузия увеличила объемы экспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинская мечта, политика, ираклий гарибашвили, грузия, новости