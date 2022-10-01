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Мы сделали то, что раньше казалось невозможным – премьер Грузии
Мы сделали то, что раньше казалось невозможным – премьер Грузии
Гарибашвили подвел итоги десятилетнего правления и назвал главным достижением стабильность и социальные реформы 01.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-01T13:13+0400
2022-10-01T13:13+0400
2022-10-01T13:15+0400
грузинская мечта
политика
ираклий гарибашвили
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" 10 лет назад сделала невозможное и сохранила стабильность страны, говорится в заявлении премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.Десять лет назад 1 октября 2012 года "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы и стала во главе Грузии, сменив девятилетнее правление "Единого национального движения".Гарибашвили также подвел итоги десятилетнего правления и назвал главным достижением стабильность и социальные реформы."Мы не только сохранили и укрепили политическую стабильность в стране, но и провели широкомасштабные экономические и социальные реформы, углубили демократические процессы, укрепили потенциал безопасности и обороны, сделали важные шаги на пути к историческому выбору нашего народа – присоединению к Европейскому Союзу", – отметил Гарибашвили.Среди главных реформ последних лет эксперты называют реформу здравоохранения, которая обеспечила доступ к медицинским услугам всем слоям общества, активное осуществление инфраструктурных проектов, которые дали возможность расшить экономические возможности и нормализацию отношений с Россией, благодаря которым грузинская продукция вернулась на российский рынок, и Грузия увеличила объемы экспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская мечта, политика, ираклий гарибашвили, грузия, новости
грузинская мечта, политика, ираклий гарибашвили, грузия, новости
Мы сделали то, что раньше казалось невозможным – премьер Грузии
13:13 01.10.2022 (обновлено: 13:15 01.10.2022)
Гарибашвили подвел итоги десятилетнего правления и назвал главным достижением стабильность и социальные реформы
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" 10 лет назад сделала невозможное и сохранила стабильность страны, говорится в заявлении премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.
Десять лет назад 1 октября 2012 года "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы и стала во главе Грузии, сменив девятилетнее правление "Единого национального движения".
"Мы сделали то, что раньше казалось невозможным, – мирно сменили антигосударственный режим и заложили основу для успешного развития Грузии", – говорится в заявлении премьера.
Гарибашвили также подвел итоги десятилетнего правления и назвал главным достижением стабильность и социальные реформы.
"Мы не только сохранили и укрепили политическую стабильность в стране, но и провели широкомасштабные экономические и социальные реформы, углубили демократические процессы, укрепили потенциал безопасности и обороны, сделали важные шаги на пути к историческому выбору нашего народа – присоединению к Европейскому Союзу", – отметил Гарибашвили.
Среди главных реформ последних лет эксперты называют реформу здравоохранения, которая обеспечила доступ к медицинским услугам всем слоям общества, активное осуществление инфраструктурных проектов, которые дали возможность расшить экономические возможности и нормализацию отношений с Россией, благодаря которым грузинская продукция вернулась на российский рынок, и Грузия увеличила объемы экспорта.