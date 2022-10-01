https://sputnik-georgia.ru/20221001/na-severe-gruzii-vtoroy-raz-za-god-zametili-leoparda--foto-270957944.html

На севере Грузии второй раз за год заметили леопарда – ФОТО

На севере Грузии второй раз за год заметили леопарда – ФОТО

Леопард считался исчезнувшим на Кавказе видом и вновь был обнаружен грузинскими зоологами в 2001 году 01.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Видеоловушки охраняемых территорий высокогорного края Тушети на севере Грузии во второй раз за год зафиксировали леопарда, сообщает Агентство охраняемых территории Минприроды Грузии.Первый раз в Грузии после 12-летнего перерыва леопард появился в августе 2021 года. После этого он еще раз появлялся уже весной 2022 года.В Агентстве предполагают, что повторное появление леопарда говорит о возвращении этого вида в Грузию.Исследователи из НПО "Центр консервации видов "Накреси" (Nacres) уже более года следят за охраняемыми территориями Тушети в рамках исследования многообразия видов.Сложное и дорогостоящее исследование было инициировано и профинансировано Кавказским офисом Всемирного фонда дикой природы (WWF).Леопард считался исчезнувшим на Кавказе видом и вновь был обнаружен грузинскими зоологами в 2001 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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