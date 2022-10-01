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На севере Грузии второй раз за год заметили леопарда – ФОТО
На севере Грузии второй раз за год заметили леопарда – ФОТО
Леопард считался исчезнувшим на Кавказе видом и вновь был обнаружен грузинскими зоологами в 2001 году 01.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-01T22:30+0400
2022-10-01T22:30+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Видеоловушки охраняемых территорий высокогорного края Тушети на севере Грузии во второй раз за год зафиксировали леопарда, сообщает Агентство охраняемых территории Минприроды Грузии.Первый раз в Грузии после 12-летнего перерыва леопард появился в августе 2021 года. После этого он еще раз появлялся уже весной 2022 года.В Агентстве предполагают, что повторное появление леопарда говорит о возвращении этого вида в Грузию.Исследователи из НПО "Центр консервации видов "Накреси" (Nacres) уже более года следят за охраняемыми территориями Тушети в рамках исследования многообразия видов.Сложное и дорогостоящее исследование было инициировано и профинансировано Кавказским офисом Всемирного фонда дикой природы (WWF).Леопард считался исчезнувшим на Кавказе видом и вновь был обнаружен грузинскими зоологами в 2001 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, тушети, новости, общество, всемирный фонд дикой природы (wwf)
грузия, тушети, новости, общество, всемирный фонд дикой природы (wwf)
На севере Грузии второй раз за год заметили леопарда – ФОТО
Леопард считался исчезнувшим на Кавказе видом и вновь был обнаружен грузинскими зоологами в 2001 году
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Видеоловушки охраняемых территорий высокогорного края Тушети на севере Грузии во второй раз за год зафиксировали леопарда, сообщает Агентство охраняемых территории Минприроды Грузии.
Первый раз в Грузии после 12-летнего перерыва леопард появился в августе 2021 года. После этого он еще раз появлялся уже весной 2022 года.
В Агентстве предполагают, что повторное появление леопарда говорит о возвращении этого вида в Грузию.
Исследователи из НПО "Центр консервации видов "Накреси" (Nacres) уже более года следят за охраняемыми территориями Тушети в рамках исследования многообразия видов.
Сложное и дорогостоящее исследование было инициировано и профинансировано Кавказским офисом Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Леопард считался исчезнувшим на Кавказе видом и вновь был обнаружен грузинскими зоологами в 2001 году.