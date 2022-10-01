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"Тбилисоба 2022": самые интересные факты о столице Грузии

"Тбилисоба 2022": самые интересные факты о столице Грузии

Тбилиси, такой манящий, красивый, вкусный и колоритный, в эти выходные празднует свой день рождения. Праздник города "Тбилисоба" – любимое событие как... 01.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-01T19:09+0400

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Тбилиси издавна был излюбленным местом для писателей, художников, музыкантов, артистов и путешественников со всего мира. Он был источником вдохновения, местом силы и одухотворения, спасительной гаванью и раем на земле.В честь "Тбилисоба - 2022" Sputnik Грузия предлагает вспомнить самые интересные факты о столице Грузии.Тбилиси – значит "теплый источник" (старое, до 1936 года, название Тифлис) был основан в V веке, а именно в 455 году. При этом первые упоминания о нем появились в 379 году нашей эры.Считается, что Тбилиси был основан в Вахтангом Горгасали, царем Иберии, и стал столицей в VI веке. Богатую историю города можно изучать по его архитектуре: начиная с просторных проспектов Руставели и Агмашенебели и заканчивая узкими улицами сохранившегося с раннего Средневековья районов Сололаки и Нарикала.По легенде, изначально территория Тбилиси была покрыта лесом. Так вот, согласно преданию, во время охоты царя Вахтанга Горгасали в V веке подстреленный фазан сварился в источнике. Из-за медицинских свойств термальных источников и стратегического расположения Вахтанг в V веке велел основать город. На сегодняшний день на месте основания расположен квартал Абанотубани, "квартал бань".В течение примерно 400 лет город представлял собой "Тбилисский эмират" – город-государство арабов. Влияние арабской культуры прослеживается в столице и сегодня.Самым древним зданием в Тбилиси является храм Анчисхати, построенный еще в VI веке.Визитная карточка Тбилиси и символ всей страны – это статуя Картлис Деда, что в переводе означает "Мать-Грузия". Статуя символизирует грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришел как друг, а в правой руке меч для тех, кто пришел как враг."Мост мира" – экстравагантная достопримечательность современного Тбилиси. Это оригинальный мост, сделанный из стекла и металла, соединяющий Старый город и парк Рике. По задумке автора, мост символизирует путь страны к светлому будущему и единство всех людей. Любопытно, что каждый час несколько тысяч лампочек начинают мигать и передавать названия химических элементов, зашифрованные на азбуке Морзе. Идея послания такая: все люди и живые существа на планете состоят из одинаковых частиц, отсюда и название – Мост Мира.Нарикала – сердце и душа Тбилиси. Считается одной из древнейших крепостей среди исторических памятников. Точная дата основания крепости неизвестна, но по свидетельствам летописей она существовала уже в IV веке под названием Шурис-Цихе, а во времена татаро-монгольского владычества именовалась "Малая Крепость" (Нарын Кала).Основные укрепления, дошедшие до наших дней, датируются XVI-XVII веками. Однако землетрясение, произошедшее в 1827 году, нанесло строению непоправимый урон.Тбилиси является не только столицей Грузии, но и ее крупнейшим городом. Здесь проживает более 25% всего населения этой страны.В Тбилиси расположен фуникулер, входящий в топ самых прекраснейших в мире. Он соединяет центр города с верхним парком на горе Мтацминда. Линия имеет три станции: Нижняя (улица Чонкадзе), Пантеон, где похоронены знаменитые личности Грузии, и Мтацминда, откуда открывается прекрасный вид на город.Огромный ботанический сад Тбилиси, занимающий территорию в 128 гектаров, был заложен более 4 веков назад.Судя по археологическим находках, древние люди жили на территории современного Тбилиси еще более 5 000 лет назад, во времена неолита.В столице, как и во всей Грузии, нет системы централизованного отопления, горячей воды, а в многоэтажных домах Тбилиси встречаются платные лифты. Да, и в Тбилиси крайне редко идет снег.Среди городов-побратимов Тбилиси: Саарбрюккен (Германия), Ереван (Армения), Любляна (Словения), Нант (Франция), Инсбрук (Австрия), Атланта (США), Палермо (Италия), Бристоль (Великобритания), Бильбао (Испания), Киев (Украина), Томск (Россия), Астана (Казахстан), Вильнюс (Литва), Варшава (Польша), Кишинев (Молдова), Грозный (Чеченская Республика), Доха (Катар), Минск (Беларусь), Баку (Азербайджан).Красивая традиция грузинской столицы: в Тбилиси до сих пор принято сушить белье на улице. Жители многоэтажных домов перекидывают веревку из своего окна до ближайшего столба и спокойно развешивают простыни, полотенца и другие вещи.В честь Тбилиси был назван астероид (Тифлис) под номером 753. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, тбилиси, новости, общество, тбилисоба, традиции, культура, культура, грузинская культура