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ЦИК Грузии: кандидат правящей партии выигрывает мажоритарные выборы в Сенаки

ЦИК Грузии: кандидат правящей партии выигрывает мажоритарные выборы в Сенаки

Итоги выборов удалось подсчитать быстро благодаря системе электронного подсчета голосов 01.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-01T21:57+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Заза Курашвили, по предварительным данным, выиграл мажоритарные выборы депутата местного совещательного органа (сакребуло) Сенаки, заявила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.Курашвили получил 962 голоса (96,68%), а его конкурент от партии "За социальную справедливость" Мамука Тускадзе – 33 голоса (3,32%).Итоги выборов удалось подсчитать быстро благодаря системе электронного подсчета голосов.После обнародования окончательных итогов выборов Курашвили займет место депутата, а "Грузинская мечта" получит большинство в сакребуло района с перевесом в один голос.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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