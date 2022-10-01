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ЦИК Грузии: кандидат правящей партии выигрывает мажоритарные выборы в Сенаки
ЦИК Грузии: кандидат правящей партии выигрывает мажоритарные выборы в Сенаки
Итоги выборов удалось подсчитать быстро благодаря системе электронного подсчета голосов 01.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-01T21:57+0400
2022-10-01T21:57+0400
2022-10-01T21:57+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Заза Курашвили, по предварительным данным, выиграл мажоритарные выборы депутата местного совещательного органа (сакребуло) Сенаки, заявила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.Курашвили получил 962 голоса (96,68%), а его конкурент от партии "За социальную справедливость" Мамука Тускадзе – 33 голоса (3,32%).Итоги выборов удалось подсчитать быстро благодаря системе электронного подсчета голосов.После обнародования окончательных итогов выборов Курашвили займет место депутата, а "Грузинская мечта" получит большинство в сакребуло района с перевесом в один голос.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская мечта, сенаки, политика, грузия, новости
ЦИК Грузии: кандидат правящей партии выигрывает мажоритарные выборы в Сенаки
Итоги выборов удалось подсчитать быстро благодаря системе электронного подсчета голосов
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Заза Курашвили, по предварительным данным, выиграл мажоритарные выборы депутата местного совещательного органа (сакребуло) Сенаки, заявила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.
По ее словам, всего в выборах приняли участие 1 021 избиратель, что составляет 44,26% от общего числа избирателей округа.
Курашвили получил 962 голоса (96,68%), а его конкурент от партии "За социальную справедливость" Мамука Тускадзе – 33 голоса (3,32%).
Итоги выборов удалось подсчитать быстро благодаря системе электронного подсчета голосов.
После обнародования окончательных итогов выборов Курашвили займет место депутата, а "Грузинская мечта" получит большинство в сакребуло района с перевесом в один голос.