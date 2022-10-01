https://sputnik-georgia.ru/20221001/v-2023-godu-v-gruzii-budet-zvezdnoe-leto-vlasti-obeschayut-mnogo-kontsertov-270946434.html

В 2023 году в Грузии будет "звездное лето": власти обещают много концертов

В 2023 году в Грузии будет "звездное лето": власти обещают много концертов

Планируется прибытие звезд мировой величины в Тбилиси и Батуми, заявил Гарибашвили 01.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-01T16:30+0400

2022-10-01T16:30+0400

2022-10-01T16:30+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Власти Грузии помогут организовать концерты мировых звезд в стране с конца мая по август 2023 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.По его словам, власти заранее обнародуют программу концертов.Масштабные концерты мировых звезд в рамках государственного проекта Check in Georgia были визитной карточкой Грузии до пандемии коронавируса. Эти концерты привлекали не только местных жителей, но и туристов со всего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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