https://sputnik-georgia.ru/20221001/v-2023-godu-v-gruzii-budet-zvezdnoe-leto-vlasti-obeschayut-mnogo-kontsertov-270946434.html
В 2023 году в Грузии будет "звездное лето": власти обещают много концертов
В 2023 году в Грузии будет "звездное лето": власти обещают много концертов
Планируется прибытие звезд мировой величины в Тбилиси и Батуми, заявил Гарибашвили 01.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-01T16:30+0400
2022-10-01T16:30+0400
2022-10-01T16:30+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Власти Грузии помогут организовать концерты мировых звезд в стране с конца мая по август 2023 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.По его словам, власти заранее обнародуют программу концертов.Масштабные концерты мировых звезд в рамках государственного проекта Check in Georgia были визитной карточкой Грузии до пандемии коронавируса. Эти концерты привлекали не только местных жителей, но и туристов со всего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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black sea arena, батуми, тбилиси, ираклий гарибашвили, грузия, новости, общество, культурная жизнь грузии, культура, культура, концерт, концерты, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес
black sea arena, батуми, тбилиси, ираклий гарибашвили, грузия, новости, общество, культурная жизнь грузии, культура, культура, концерт, концерты, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес
В 2023 году в Грузии будет "звездное лето": власти обещают много концертов
Планируется прибытие звезд мировой величины в Тбилиси и Батуми, заявил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Власти Грузии помогут организовать концерты мировых звезд в стране с конца мая по август 2023 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Мы планируем привезти мировых звезд для наших граждан. С конца мая, в июне, июле, августе планируется прибытие звезд мировой величины на стадион в Тбилиси, в Батуми и Black Sea Arena", - сказал Гарибашвили.
По его словам, власти заранее обнародуют программу концертов.
Масштабные концерты мировых звезд в рамках государственного проекта Check in Georgia были визитной карточкой Грузии до пандемии коронавируса. Эти концерты привлекали не только местных жителей, но и туристов со всего мира.