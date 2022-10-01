https://sputnik-georgia.ru/20221001/v-brazilii-poznakomyatsya-s-gruzinskim-kinematografom-270858903.html

В Бразилии познакомятся с грузинским кинематографом

В Бразилии познакомятся с грузинским кинематографом

В фокусе – ретроспектива работ выдающего грузинского режиссера Эльдара Шенгелая 01.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-01T19:50+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Ретроспектива грузинских кинофильмов под названием "Вокруг света – Грузия" проходит на бразильской онлайн-платформе Belas Artes À LA CARTE до 12 октября, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.В фокусе – ретроспектива творчества выдающего грузинского режиссера Эльдара Шенгелая. Бразильский зритель увидит два фильма мастера – "Чудаки" и "Белый караван". Также зрители узнают интересные истории из творческой биографии режиссера.Помимо фильмов Эльдара Николаевича на платформе можно будет посмотреть следующие фильмы:Ретроспектива грузинского кино открылась фильмом Русудан Глурджидзе "Чужой дом". Показ кинофильма прошел в городе Сан-Пауло в кинотеатре Belas Artes.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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