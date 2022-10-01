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В Бразилии познакомятся с грузинским кинематографом
В Бразилии познакомятся с грузинским кинематографом
В фокусе – ретроспектива работ выдающего грузинского режиссера Эльдара Шенгелая 01.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Ретроспектива грузинских кинофильмов под названием "Вокруг света – Грузия" проходит на бразильской онлайн-платформе Belas Artes À LA CARTE до 12 октября, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.В фокусе – ретроспектива творчества выдающего грузинского режиссера Эльдара Шенгелая. Бразильский зритель увидит два фильма мастера – "Чудаки" и "Белый караван". Также зрители узнают интересные истории из творческой биографии режиссера.Помимо фильмов Эльдара Николаевича на платформе можно будет посмотреть следующие фильмы:Ретроспектива грузинского кино открылась фильмом Русудан Глурджидзе "Чужой дом". Показ кинофильма прошел в городе Сан-Пауло в кинотеатре Belas Artes.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, культура, новости, георгий овашвили, леван когуашвили, эльдар шенгелая, бразилия, тбилиси, кино, грузинское кино, кино, грузинское кино, триумф грузинского кино, анонсы
грузия, культура, новости, георгий овашвили, леван когуашвили, эльдар шенгелая, бразилия, тбилиси, кино, грузинское кино, кино, грузинское кино, триумф грузинского кино, анонсы

В Бразилии познакомятся с грузинским кинематографом

19:50 01.10.2022
© photo: Sputnik / Georgi Ter-Avanesov / Перейти в фотобанкАриадна Шенгелая и Мераб Элиозишвили в фильме "Белый караван"
Ариадна Шенгелая и Мераб Элиозишвили в фильме Белый караван - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2022
© photo: Sputnik / Georgi Ter-Avanesov
/
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В фокусе – ретроспектива работ выдающего грузинского режиссера Эльдара Шенгелая
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Ретроспектива грузинских кинофильмов под названием "Вокруг света – Грузия" проходит на бразильской онлайн-платформе Belas Artes À LA CARTE до 12 октября, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
В фокусе – ретроспектива творчества выдающего грузинского режиссера Эльдара Шенгелая.
© Chamber of Culture of Georgia Кинорежиссер Эльдар Шенгелая
Кинорежиссер Эльдар Шенгелая - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2022
Кинорежиссер Эльдар Шенгелая
© Chamber of Culture of Georgia
Бразильский зритель увидит два фильма мастера – "Чудаки" и "Белый караван". Также зрители узнают интересные истории из творческой биографии режиссера.
Помимо фильмов Эльдара Николаевича на платформе можно будет посмотреть следующие фильмы:
© photo: Sputnik / Georgi Ter-Avanesov / Перейти в фотобанкАриадна Шенгелая и Мераб Элиозишвили в фильме "Белый караван"
Ариадна Шенгелая и Мераб Элиозишвили в фильме Белый караван - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2022
Ариадна Шенгелая и Мераб Элиозишвили в фильме "Белый караван"
© photo: Sputnik / Georgi Ter-Avanesov
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"Первая ласточка" Наны Мчедлидзе;
"Улыбнитесь" Русудан Чкония;
"Отрицательные числа" Уты Берия;
"Случайные свидания" Левана Когуашвили;
"Кукурузный остров" Георгия Овашвили.
Ретроспектива грузинского кино открылась фильмом Русудан Глурджидзе "Чужой дом". Показ кинофильма прошел в городе Сан-Пауло в кинотеатре Belas Artes.
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