https://sputnik-georgia.ru/20221001/v-minkulte-vyrazili-soboleznovaniya-po-povodu-smerti-khudozhnika-dzhibsona-khundadze-270942973.html

В Минкульте выразили соболезнования по поводу смерти художника Джибсона Хундадзе

В Минкульте выразили соболезнования по поводу смерти художника Джибсона Хундадзе

Народный артист Грузии, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели Джибсон Хундадзе – яркий представитель 50-х годов ХХ века 01.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-01T18:34+0400

2022-10-01T18:34+0400

2022-10-01T18:34+0400

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культура

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. В министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии выразили соболезнованя в связи со смертью известного грузинского художника Джибсона Хундадзе.Народный артист Грузии, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели Джибсон Хундадзе – яркий представитель 50-х годов ХХ века.Известный художник и педагог в молодости проявлял иное художественное видение и творческую свободу. Его персональные выставки периодически проходили в Грузии, Франции, Германии, Польше, Японии, России, Украине, Исландии и Швейцарии.Работы Хундадзе хранятся в Художественном музее Грузии, в частных коллекциях Франции, США, Италии и Австрии.Джибсон Хундадзе получил ряд призов и наград: Орден Почета (1997 г.), Премия Нико Пиросмани (2002 г.), Государственная премия Грузии (2002 г.), Национальная премия Грузии (2009 г.); звание Лауреата VI Всемирного фестиваля (1956), фестиваля "Тбилисская весна" (1997), Гран-при Международного фестиваля искусств (1999).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, министерство культуры, спорта и молодежи грузии