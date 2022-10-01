В президентском дворце Орбелиани прошел концерт Деметре Гамсахурдия - ФОТО
© press-service of the President of GeorgiaВечер композитора и пианиста Деметре Гамсахурдия в президентском Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
Музыка Деметре Гамсахурдия, который живет и работает в Швейцарии, основана на грузинской полифонии
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Вечер произведений внука первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, композитора и пианиста Деметре Гамсахурдия состоялся в президентском Дворце Орбелиани в Тбилиси, говорится на сайте администрации главы государства.
В мероприятии, которое открыла приветственной речью президент Грузии Саломе Зурабишвили, приняли участие музыканты, профессора, работающие в сфере современной музыки, а также дипломаты.
Целью вечера является поддержка деятелей современного искусства, проживающих в Грузии и за рубежом. Как отметили в администрации президента, представление грузинской современной профессиональной музыки во дворце Орбеляни – это шаг к признанию этого музыкального жанра в грузинском обществе.
© press-service of the President of GeorgiaВечер композитора и пианиста Деметре Гамсахурдия в президентском Дворце Орбелиани
Вечер композитора и пианиста Деметре Гамсахурдия в президентском Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
"Я считаю совершенно оправданным и правильным разрешить внуку первого президента исполнить собственные произведения в президентском дворце, - сказала Саломе Зурабишвили, подчеркнув, что эта возможность дается Деметре не только благодаря его деду, но и потому, что он "сам выдающийся пианист и композитор".
По словам Зурабишвили, Деметре Гамсухурдия уже признан как музыкант в странах Европы - в Швейцарии, где он живет, а также в Германии, Польше, Италии, и сейчас концертирует в Грузии.
© press-service of the President of GeorgiaВечер композитора и пианиста Деметре Гамсахурдия в президентском Дворце Орбелиани
Вечер композитора и пианиста Деметре Гамсахурдия в президентском Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
Важно, чтобы талантливая молодежь, которая живет и работает за границей, в эмиграции, не теряла бы связи с Грузией, отметила президент.
"Я уверена, что это первый шаг, который продолжится в Грузии в очень интересных формах и в других концертных залах. Желаю вам больших успехов", - сказала Зурабишвили.
Музыка Деметре Гамсахурдия основана на грузинской полифонии. Композитор работает с такими видами современной музыки, как минимальная и спектральная музыка. На вечере во Дворце Орбелиани Деметре Гамсахурдия исполнил музыкальный спектакль "Микареба" ("Прикосновение"), созданный им в горах Швейцарии.