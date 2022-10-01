https://sputnik-georgia.ru/20221001/v-rossii-zapretili-perevozit-gruzy-stranam-kotorye-vveli-sanktsii-270958678.html

В России запретили перевозить грузы странам, которые ввели санкции

В России запретили перевозить грузы странам, которые ввели санкции

Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов наложивших санкции стран 01.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-01T21:16+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Глава правительства Россиийской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против РФ, пишет РИА Новости.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", - говорится тексте документа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил мишустин, россия, новости, в мире