https://sputnik-georgia.ru/20221001/v-rossii-zapretili-perevozit-gruzy-stranam-kotorye-vveli-sanktsii-270958678.html
В России запретили перевозить грузы странам, которые ввели санкции
В России запретили перевозить грузы странам, которые ввели санкции
Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов наложивших санкции стран 01.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-01T21:16+0400
2022-10-01T21:16+0400
2022-10-01T21:16+0400
михаил мишустин
россия
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0a/265126980_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_3029ffa7006963871ec1bed0f2b6c9fa.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Глава правительства Россиийской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против РФ, пишет РИА Новости.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", - говорится тексте документа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0a/265126980_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_cd3824f98bec9720025869a0883afe2b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
михаил мишустин, россия, новости, в мире
михаил мишустин, россия, новости, в мире
В России запретили перевозить грузы странам, которые ввели санкции
Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов наложивших санкции стран
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik.
Глава правительства Россиийской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против РФ, пишет РИА Новости
.
Соответствующий документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", - говорится тексте документа.