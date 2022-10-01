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В России запретили перевозить грузы странам, которые ввели санкции
В России запретили перевозить грузы странам, которые ввели санкции
Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов наложивших санкции стран 01.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Глава правительства Россиийской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против РФ, пишет РИА Новости.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", - говорится тексте документа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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михаил мишустин, россия, новости, в мире
михаил мишустин, россия, новости, в мире

В России запретили перевозить грузы странам, которые ввели санкции

21:16 01.10.2022
© photo: Sputnik / Alexander AstafievПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2022
© photo: Sputnik / Alexander Astafiev
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Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов наложивших санкции стран
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Глава правительства Россиийской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против РФ, пишет РИА Новости.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
© photo: Sputnik / Alexander Astafiev / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2022
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© photo: Sputnik / Alexander Astafiev
/
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"Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", - говорится тексте документа.
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