https://sputnik-georgia.ru/20221001/vozvraschenie-prazdnika-reaktsiya-zhiteley-goroda-na-tbilisoba---video--270959316.html
Возвращение праздника: реакция жителей города на "Тбилисоба" – видео
Возвращение праздника: реакция жителей города на "Тбилисоба" – видео
"Тбилисоба" отмечается в этом году впервые за время пандемии. Мэр города Каха Каладзе обещал, что праздник пройдет с размахом, в этом можно убедиться... 01.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-01T20:07+0400
2022-10-01T20:07+0400
2022-10-01T21:16+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"
тбилисоба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/01/270959119_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_7f924eb64f63588a00f46fd3906b1d69.jpg
Мероприятия проходят сразу в нескольких локациях: в парке Рике, ущелье Легвтахеви, на мосту Метехи, а также на площадях Орбелиани и Гудиашвили.В целом, жители города остались довольны, ведь мероприятия проводятся разные – от приготовления чурчхелы и грузинского хлеба "шоти" до детских развлекательных концертов. Впервые этот праздник шумно отметили в далеком 1979 году, также в октябре. Однако из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года "Тбилисоба" не отмечался. В разные годы тбилисский праздник отличали одинаковые черты – всегда было весело, красиво и вкусно.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/01/270959119_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_8f65af948461a260eeef0b7a27701c6b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", тбилисоба, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", тбилисоба, видео
Возвращение праздника: реакция жителей города на "Тбилисоба" – видео
20:07 01.10.2022 (обновлено: 21:16 01.10.2022)
"Тбилисоба" отмечается в этом году впервые за время пандемии. Мэр города Каха Каладзе обещал, что праздник пройдет с размахом, в этом можно убедиться, посмотрев программу
Мероприятия проходят сразу в нескольких локациях: в парке Рике, ущелье Легвтахеви, на мосту Метехи, а также на площадях Орбелиани и Гудиашвили.
В целом, жители города остались довольны, ведь мероприятия проводятся разные – от приготовления чурчхелы и грузинского хлеба "шоти" до детских развлекательных концертов.
Впервые этот праздник шумно отметили в далеком 1979 году, также в октябре. Однако из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года "Тбилисоба" не отмечался. В разные годы тбилисский праздник отличали одинаковые черты – всегда было весело, красиво и вкусно.