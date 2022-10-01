https://sputnik-georgia.ru/20221001/vozvraschenie-prazdnika-reaktsiya-zhiteley-goroda-na-tbilisoba---video--270959316.html

Возвращение праздника: реакция жителей города на "Тбилисоба" – видео

Возвращение праздника: реакция жителей города на "Тбилисоба" – видео

"Тбилисоба" отмечается в этом году впервые за время пандемии. Мэр города Каха Каладзе обещал, что праздник пройдет с размахом, в этом можно убедиться... 01.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-01T20:07+0400

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столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"

тбилисоба

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Мероприятия проходят сразу в нескольких локациях: в парке Рике, ущелье Легвтахеви, на мосту Метехи, а также на площадях Орбелиани и Гудиашвили.В целом, жители города остались довольны, ведь мероприятия проводятся разные – от приготовления чурчхелы и грузинского хлеба "шоти" до детских развлекательных концертов. Впервые этот праздник шумно отметили в далеком 1979 году, также в октябре. Однако из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года "Тбилисоба" не отмечался. В разные годы тбилисский праздник отличали одинаковые черты – всегда было весело, красиво и вкусно.

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