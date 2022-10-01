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Всегда красиво и вкусно: как отмечали праздник "Тбилисоба" в разные годы – фото
Всегда красиво и вкусно: как отмечали праздник "Тбилисоба" в разные годы – фото
В этом году самый яркий, веселый и вкусный праздник – День столицы Грузии "Тбилисоба" – отмечается в 38-й раз. Смотрите в фотоленте, как праздник отмечался в... 01.10.2022, Sputnik Грузия
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Впервые этот праздник шумно отметили в далеком 1979 году, также в октябре. Однако из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года "Тбилисоба" не отмечался. В разные годы тбилисский праздник отличали одинаковые черты – всегда было весело, красиво и вкусно. Шарманщики, люди в национальных костюмах, дети в чохе. А еще вино лилось рекой, было обилие фруктов, ароматных шашлыков, цветов и прекрасных улыбок. "Тбилисоба" традиционно посещали представители власти, общественности, известные артисты, ансамбли и почетные гости столицы. И всегда этот день олицетворял богатые многонациональные традиции Тбилиси, его колорит, дух и характер.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", фото

Всегда красиво и вкусно: как отмечали праздник "Тбилисоба" в разные годы – фото

11:19 01.10.2022 (обновлено: 12:00 01.10.2022)
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В этом году самый яркий, веселый и вкусный праздник – День столицы Грузии "Тбилисоба" – отмечается в 38-й раз. Смотрите в фотоленте, как праздник отмечался в предыдущие годы
Впервые этот праздник шумно отметили в далеком 1979 году, также в октябре. Однако из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года "Тбилисоба" не отмечался. В разные годы тбилисский праздник отличали одинаковые черты – всегда было весело, красиво и вкусно. Шарманщики, люди в национальных костюмах, дети в чохе. А еще вино лилось рекой, было обилие фруктов, ароматных шашлыков, цветов и прекрасных улыбок. "Тбилисоба" традиционно посещали представители власти, общественности, известные артисты, ансамбли и почетные гости столицы. И всегда этот день олицетворял богатые многонациональные традиции Тбилиси, его колорит, дух и характер.
© photo: Sputnik / Sergey Lidov / Перейти в фотобанк

На празднике "Тбилисоба" не обойтись без харизматичного шарманщика. Он всегда в возрасте, с усами и излучает доброту. Это шикарный Тбилиси в 1982 году

На празднике &quot;Тбилисоба&quot; не обойтись без харизматичного шарманщика. Он всегда в возрасте, с усами и излучает доброту. Это шикарный Тбилиси в 1982 году - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Sergey Lidov
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На празднике "Тбилисоба" не обойтись без харизматичного шарманщика. Он всегда в возрасте, с усами и излучает доброту. Это шикарный Тбилиси в 1982 году

© photo: Sputnik / Sergey Lidov / Перейти в фотобанк

Грузинская красавица на празднике "Тбилисоба" 40 лет назад. Согласитесь, такие наряды всегда выглядели на женщинах колоритно!

Грузинская красавица на празднике &quot;Тбилисоба&quot; 40 лет назад. Согласитесь, такие наряды всегда выглядели на женщинах колоритно! - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Sergey Lidov
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Грузинская красавица на празднике "Тбилисоба" 40 лет назад. Согласитесь, такие наряды всегда выглядели на женщинах колоритно!

© photo: Sputnik / Alexander Makarov / Перейти в фотобанк

Фото из далекого советского прошлого. Почетные гости на празднике "Тбилисоба" в 1983 году: первый секретарь МГК КПСС Виктор Гришин (справа) и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард Шеварднадзе

Фото из далекого советского прошлого. Почетные гости на празднике &quot;Тбилисоба&quot; в 1983 году: первый секретарь МГК КПСС Виктор Гришин (справа) и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард Шеварднадзе - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Alexander Makarov
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Фото из далекого советского прошлого. Почетные гости на празднике "Тбилисоба" в 1983 году: первый секретарь МГК КПСС Виктор Гришин (справа) и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард Шеварднадзе

© photo: Sputnik / Alexander Makarov / Перейти в фотобанк

Грузинский танец на "Тбилисоба - 1983"

Грузинский танец на &quot;Тбилисоба - 1983&quot; - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexander Makarov
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Грузинский танец на "Тбилисоба - 1983"

© photo: Sputnik / Alexander Gushev / Перейти в фотобанк

По традиции все самые яркие события "Тбилисоба" во все годы снимали и снимают на камеры и фотоаппараты, что называется, на долгую память. Вот и этот прекрасный кадр, на котором запечатлен кинооператор на празднике

По традиции все самые яркие события &quot;Тбилисоба&quot; во все годы снимали и снимают на камеры и фотоаппараты, что называется, на долгую память. Вот и этот прекрасный кадр, на котором запечатлен кинооператор на празднике - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Alexander Gushev
/
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По традиции все самые яркие события "Тбилисоба" во все годы снимали и снимают на камеры и фотоаппараты, что называется, на долгую память. Вот и этот прекрасный кадр, на котором запечатлен кинооператор на празднике

© photo: Sputnik / Alexander Gushin / Перейти в фотобанк

1985 год. На фотографии молодое и старое поколение жителей Тбилиси. Оба выглядят очень достойно

1985 год. На фотографии молодое и старое поколение жителей Тбилиси. Оба выглядят очень достойно - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexander Gushin
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1985 год. На фотографии молодое и старое поколение жителей Тбилиси. Оба выглядят очень достойно

© photo: Sputnik / Rukhyan / Перейти в фотобанк

Исторический район Абанотубани на праздновании "Тбилисоба" в 1985 году. Будто ожили картины из "Ханумы" и других известных произведений прошлого столетия

Исторический район Абанотубани на праздновании &quot;Тбилисоба&quot; в 1985 году. Будто ожили картины из &quot;Ханумы&quot; и других известных произведений прошлого столетия - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Rukhyan
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Исторический район Абанотубани на праздновании "Тбилисоба" в 1985 году. Будто ожили картины из "Ханумы" и других известных произведений прошлого столетия

© photo: Sputnik / Rukhyan / Перейти в фотобанк

Тоже 1985 год. Для гостей и жителей грузинской столицы поет легендарная и вечно молодая Нани Брегвадзе

Тоже 1985 год. Для гостей и жителей грузинской столицы поет легендарная и вечно молодая Нани Брегвадзе - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Rukhyan
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Тоже 1985 год. Для гостей и жителей грузинской столицы поет легендарная и вечно молодая Нани Брегвадзе

© photo: Sputnik / Rukhyan / Перейти в фотобанк

Столица Грузии в 2001 году. На празднике "Тбилисоба" на площади Республики (ныне площадь Первой Республики) проходит вкусная и ароматная ярмарка. Это вид из гостиницы "Иверия", ныне Radisson Blu Iveria. Казалось бы, ничего не меняется – дым от шашлыков окутал весь город

Столица Грузии в 2001 году. На празднике &quot;Тбилисоба&quot; на площади Республики (ныне площадь Первой Республики) проходит вкусная и ароматная ярмарка. Это вид из гостиницы &quot;Иверия&quot;, ныне Radisson Blu Iveria. Казалось бы, ничего не меняется – дым от шашлыков окутал весь город - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Rukhyan
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Столица Грузии в 2001 году. На празднике "Тбилисоба" на площади Республики (ныне площадь Первой Республики) проходит вкусная и ароматная ярмарка. Это вид из гостиницы "Иверия", ныне Radisson Blu Iveria. Казалось бы, ничего не меняется – дым от шашлыков окутал весь город

© photo: Sputnik / Rukhyan / Перейти в фотобанк

Грузинская столица празднует свой день в 2004 году. Бочки наполняются виноградным соком, который после брожения превратится в золотистое Манави

Грузинская столица празднует свой день в 2004 году. Бочки наполняются виноградным соком, который после брожения превратится в золотистое Манави - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Rukhyan
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Грузинская столица празднует свой день в 2004 году. Бочки наполняются виноградным соком, который после брожения превратится в золотистое Манави

© photo: Sputnik / Rukhyan / Перейти в фотобанк

Известный грузинский кинокритик, профессор Георгий (Гоги) Долидзе в национальной одежде на празднике "Тбилисоба" в 2004 году. Рядом с ним девушка в костюме знаменитой царицы Тамар

Известный грузинский кинокритик, профессор Георгий (Гоги) Долидзе в национальной одежде на празднике &quot;Тбилисоба&quot; в 2004 году. Рядом с ним девушка в костюме знаменитой царицы Тамар - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Rukhyan
/
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Известный грузинский кинокритик, профессор Георгий (Гоги) Долидзе в национальной одежде на празднике "Тбилисоба" в 2004 году. Рядом с ним девушка в костюме знаменитой царицы Тамар

© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

К "Тбилисоба - 2007" присоединились артисты Государственного театра пантомимы. В одном кадре история, красота и вечность

К &quot;Тбилисоба - 2007&quot; присоединились артисты Государственного театра пантомимы. В одном кадре история, красота и вечность - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer
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К "Тбилисоба - 2007" присоединились артисты Государственного театра пантомимы. В одном кадре история, красота и вечность

© photo: Sputnik / Rukhyan / Перейти в фотобанк

Тбилисский органщик на празднике города в 2007 году. Его мотивы всегда нагоняют на горожан светлую ностальгию

Тбилисский органщик на празднике города в 2007 году. Его мотивы всегда нагоняют на горожан светлую ностальгию - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Rukhyan
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Тбилисский органщик на празднике города в 2007 году. Его мотивы всегда нагоняют на горожан светлую ностальгию

© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

"Тбилисоба - 2008" – музыканты на фоне знаменитых серных бань и кувшинов вина

&quot;Тбилисоба - 2008&quot; – музыканты на фоне знаменитых серных бань и кувшинов вина - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer
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"Тбилисоба - 2008" – музыканты на фоне знаменитых серных бань и кувшинов вина

© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

Эти гордые, утонченные и зажигательные грузинские танцы. Без них не обходится ни одно празднование "Тбилисоба". Фотография из 2008 года

Эти гордые, утонченные и зажигательные грузинские танцы. Без них не обходится ни одно празднование &quot;Тбилисоба&quot;. Фотография из 2008 года - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer
/
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Эти гордые, утонченные и зажигательные грузинские танцы. Без них не обходится ни одно празднование "Тбилисоба". Фотография из 2008 года

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