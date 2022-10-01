Всегда красиво и вкусно: как отмечали праздник "Тбилисоба" в разные годы – фото
На празднике "Тбилисоба" не обойтись без харизматичного шарманщика. Он всегда в возрасте, с усами и излучает доброту. Это шикарный Тбилиси в 1982 году
На празднике "Тбилисоба" не обойтись без харизматичного шарманщика. Он всегда в возрасте, с усами и излучает доброту. Это шикарный Тбилиси в 1982 году
Грузинская красавица на празднике "Тбилисоба" 40 лет назад. Согласитесь, такие наряды всегда выглядели на женщинах колоритно!
Грузинская красавица на празднике "Тбилисоба" 40 лет назад. Согласитесь, такие наряды всегда выглядели на женщинах колоритно!
Фото из далекого советского прошлого. Почетные гости на празднике "Тбилисоба" в 1983 году: первый секретарь МГК КПСС Виктор Гришин (справа) и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард Шеварднадзе
Фото из далекого советского прошлого. Почетные гости на празднике "Тбилисоба" в 1983 году: первый секретарь МГК КПСС Виктор Гришин (справа) и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард Шеварднадзе
Грузинский танец на "Тбилисоба - 1983"
По традиции все самые яркие события "Тбилисоба" во все годы снимали и снимают на камеры и фотоаппараты, что называется, на долгую память. Вот и этот прекрасный кадр, на котором запечатлен кинооператор на празднике
По традиции все самые яркие события "Тбилисоба" во все годы снимали и снимают на камеры и фотоаппараты, что называется, на долгую память. Вот и этот прекрасный кадр, на котором запечатлен кинооператор на празднике
1985 год. На фотографии молодое и старое поколение жителей Тбилиси. Оба выглядят очень достойно
1985 год. На фотографии молодое и старое поколение жителей Тбилиси. Оба выглядят очень достойно
Исторический район Абанотубани на праздновании "Тбилисоба" в 1985 году. Будто ожили картины из "Ханумы" и других известных произведений прошлого столетия
Исторический район Абанотубани на праздновании "Тбилисоба" в 1985 году. Будто ожили картины из "Ханумы" и других известных произведений прошлого столетия
Тоже 1985 год. Для гостей и жителей грузинской столицы поет легендарная и вечно молодая Нани Брегвадзе
Тоже 1985 год. Для гостей и жителей грузинской столицы поет легендарная и вечно молодая Нани Брегвадзе
Столица Грузии в 2001 году. На празднике "Тбилисоба" на площади Республики (ныне площадь Первой Республики) проходит вкусная и ароматная ярмарка. Это вид из гостиницы "Иверия", ныне Radisson Blu Iveria. Казалось бы, ничего не меняется – дым от шашлыков окутал весь город
Столица Грузии в 2001 году. На празднике "Тбилисоба" на площади Республики (ныне площадь Первой Республики) проходит вкусная и ароматная ярмарка. Это вид из гостиницы "Иверия", ныне Radisson Blu Iveria. Казалось бы, ничего не меняется – дым от шашлыков окутал весь город
Грузинская столица празднует свой день в 2004 году. Бочки наполняются виноградным соком, который после брожения превратится в золотистое Манави
Грузинская столица празднует свой день в 2004 году. Бочки наполняются виноградным соком, который после брожения превратится в золотистое Манави
Известный грузинский кинокритик, профессор Георгий (Гоги) Долидзе в национальной одежде на празднике "Тбилисоба" в 2004 году. Рядом с ним девушка в костюме знаменитой царицы Тамар
Известный грузинский кинокритик, профессор Георгий (Гоги) Долидзе в национальной одежде на празднике "Тбилисоба" в 2004 году. Рядом с ним девушка в костюме знаменитой царицы Тамар
К "Тбилисоба - 2007" присоединились артисты Государственного театра пантомимы. В одном кадре история, красота и вечность
К "Тбилисоба - 2007" присоединились артисты Государственного театра пантомимы. В одном кадре история, красота и вечность
Тбилисский органщик на празднике города в 2007 году. Его мотивы всегда нагоняют на горожан светлую ностальгию
Тбилисский органщик на празднике города в 2007 году. Его мотивы всегда нагоняют на горожан светлую ностальгию
"Тбилисоба - 2008" – музыканты на фоне знаменитых серных бань и кувшинов вина
"Тбилисоба - 2008" – музыканты на фоне знаменитых серных бань и кувшинов вина
Эти гордые, утонченные и зажигательные грузинские танцы. Без них не обходится ни одно празднование "Тбилисоба". Фотография из 2008 года
Эти гордые, утонченные и зажигательные грузинские танцы. Без них не обходится ни одно празднование "Тбилисоба". Фотография из 2008 года