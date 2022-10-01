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Всегда красиво и вкусно: как отмечали праздник "Тбилисоба" в разные годы – фото

Всегда красиво и вкусно: как отмечали праздник "Тбилисоба" в разные годы – фото

В этом году самый яркий, веселый и вкусный праздник – День столицы Грузии "Тбилисоба" – отмечается в 38-й раз. Смотрите в фотоленте, как праздник отмечался в... 01.10.2022, Sputnik Грузия

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столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"

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Впервые этот праздник шумно отметили в далеком 1979 году, также в октябре. Однако из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года "Тбилисоба" не отмечался. В разные годы тбилисский праздник отличали одинаковые черты – всегда было весело, красиво и вкусно. Шарманщики, люди в национальных костюмах, дети в чохе. А еще вино лилось рекой, было обилие фруктов, ароматных шашлыков, цветов и прекрасных улыбок. "Тбилисоба" традиционно посещали представители власти, общественности, известные артисты, ансамбли и почетные гости столицы. И всегда этот день олицетворял богатые многонациональные традиции Тбилиси, его колорит, дух и характер.

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