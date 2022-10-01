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Выборы 2022: голосование в Сенаки завершено

Выборы 2022: голосование в Сенаки завершено

За место мажоритарного депутата в районе борются Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость" и Заза Курашвили от "Грузинской мечты" 01.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Ровно в 20:00 все три участка, открытые для голосования в районе Сенаки к выборам мажоритарного депутата сакребуло района, закрылись и начался подсчет голосов.Процесс голосования проходил без нарушений. К 17:00 проголосовали 36,8% избирателей.За место мажоритарного депутата в районе борются Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость" и Заза Курашвили от "Грузинской мечты".Следят за ходом подсчета голосов 22 наблюдателя от трех местных организаций и 4 наблюдателя от одной международной организации. Освещают выборы 141 журналист от 11 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сенаки

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выборы, новости, грузия, сенаки, грузинская мечта