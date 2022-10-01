https://sputnik-georgia.ru/20221001/yurist-remeslo-rasskazal-kak-budet-rassledovatsya-terakt-na-severnom-potoke-270954881.html

Юрист Ремесло рассказал, как будет расследоваться теракт на "Северном потоке"

Юрист Ремесло рассказал, как будет расследоваться теракт на "Северном потоке"

Владимир Путин назвал диверсию на газопроводах "Северный поток" 1 и 2 актом международного терроризма, а секретарь Совбеза России Патрушев заявил, что основную... 01.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-01T16:52+0400

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северный поток-2

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Как будет проходить расследование этого теракта? Есть ли у международных институтов возможность наказать террористов или России стоит рассчитывать только на себя? Повлияет ли взрыв газопроводов на политику Германии?Обо всем этом подробнее в интервью "Sputnik на русском" рассказал юрист и общественный деятель Илья Ремесло.

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северный поток-2, мультимедиа, видео, видео