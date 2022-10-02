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Батуми получил туристический "Оскар"
Батуми получил туристический "Оскар"
На престижной премии грузинский город-курорт соревновался с более чем десятью туристическими направлениями 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T09:36+0400
2022-10-02T09:36+0400
2022-10-02T09:43+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Черноморский курорт Батуми во второй раз стал обладателем самой престижной награды в сфере туризма World Travel Awards как самое быстрорастущее туристическое направление Европы, сообщает глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в социальной сети.Обладателем своего рода туристического "Оскара" Батуми впервые стал в 2019 году.По данным мэрии Батуми, на престижной премии World Travel Awards грузинский город-курорт соревновался с более чем десятью туристическими направлениями.Вручение престижной награды World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов разбиты на разные категории по континентам и странам. Среди них ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также морские, авиа и сухопутные транспортные компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, торнике рижвадзе, батуми
Батуми получил туристический "Оскар"
09:36 02.10.2022 (обновлено: 09:43 02.10.2022)
На престижной премии грузинский город-курорт соревновался с более чем десятью туристическими направлениями
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Черноморский курорт Батуми во второй раз стал обладателем самой престижной награды в сфере туризма World Travel Awards как самое быстрорастущее туристическое направление Европы, сообщает глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в социальной сети.
Обладателем своего рода туристического "Оскара" Батуми впервые стал в 2019 году.
"На церемонии награждения World Travel Awards Батуми получил награду самого быстрорастущего туристического направления в Европе. Батуми официально назван городом-организатором конкурса World Travel Awards 2023", — написал Рижвадзе.
По данным мэрии Батуми, на престижной премии World Travel Awards грузинский город-курорт соревновался с более чем десятью туристическими направлениями.
Вручение престижной награды World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов разбиты на разные категории по континентам и странам. Среди них ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также морские, авиа и сухопутные транспортные компании.