https://sputnik-georgia.ru/20221002/batumi-poluchil-turisticheskiy-oskar-270964389.html

Батуми получил туристический "Оскар"

Батуми получил туристический "Оскар"

На престижной премии грузинский город-курорт соревновался с более чем десятью туристическими направлениями 02.10.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

туризм

торнике рижвадзе

батуми

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Черноморский курорт Батуми во второй раз стал обладателем самой престижной награды в сфере туризма World Travel Awards как самое быстрорастущее туристическое направление Европы, сообщает глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в социальной сети.Обладателем своего рода туристического "Оскара" Батуми впервые стал в 2019 году.По данным мэрии Батуми, на престижной премии World Travel Awards грузинский город-курорт соревновался с более чем десятью туристическими направлениями.Вручение престижной награды World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов разбиты на разные категории по континентам и странам. Среди них ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также морские, авиа и сухопутные транспортные компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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