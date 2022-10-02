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Беспорядки во время футбольного матча в Индонезии привели к гибели более 120 человек

Беспорядки во время футбольного матча в Индонезии привели к гибели более 120 человек

Болельщики проигравшей команды после окончания матча вышли на поле, а сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы успокоить их 02.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-02T11:02+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. По меньшей мере 127 человек погибли, еще 180 получили ранения в результате беспорядков после футбольного матча на стадионе в Маланге в Индонезии.Сообщается, что инцидент зафиксирован на игре между клубами "Арема" и "Персебая". Болельщики проигравшей команды после окончания матча вышли на поле, а сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы успокоить их.После этого возникла давка. У людей наблюдались проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа. 180 человек получили ранения, все они были доставлены в больницу, 127 болельщиков погибли.Глава Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) выразил соболезнования в связи с инцидентом и заявил, что организация сформировала группу для расследования произошедшего. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации. Также он сообщил о приостановке соревнований на одну неделю.

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