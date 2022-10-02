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Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 617 миллионов
Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 617 миллионов
Коэффициент смертности на один миллион населения планеты на утро воскресенья составил 840,3, сообщил портал Worldometers 02.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро 2 октября достигло 617,8 миллиона, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,5 миллиона.В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия, сообщает Университет Хопкинса.По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на один миллион населения планеты на утро воскресенья составил 840,3.
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в мире, новости, общество, сша, индия, бразилия, университет джонса хопкинса, франция, германия, коронавирус covid-19

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 617 миллионов

14:10 02.10.2022
© AP Photo / Mark LennihanМедики в госпитале Сан Франциско молятся . Пандемия коронавируса
Медики в госпитале Сан Франциско молятся . Пандемия коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
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Коэффициент смертности на один миллион населения планеты на утро воскресенья составил 840,3, сообщил портал Worldometers
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро 2 октября достигло 617,8 миллиона, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,5 миллиона.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия, сообщает Университет Хопкинса.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения в пяти странах на 2 октября

Страна

Число инфицированных

Число умерших

Коэффициент Worldometers

США

96 392 543

1 059 605

2 238

Индия

44 594 487

528 673

375

Франция

35 608 285

156 152

2 365

Бразилия

34 672 524

686 036

3 177

Германия

33 386 229

150 064

1 778

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на один миллион населения планеты на утро воскресенья составил 840,3.
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