https://sputnik-georgia.ru/20221002/chislo-vyyavlennykh-sluchaev-koronavirusa-v-mire-prevysilo-617-millionov-270967710.html
Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 617 миллионов
Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 617 миллионов
Коэффициент смертности на один миллион населения планеты на утро воскресенья составил 840,3, сообщил портал Worldometers 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T14:10+0400
2022-10-02T14:10+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро 2 октября достигло 617,8 миллиона, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,5 миллиона.В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия, сообщает Университет Хопкинса.По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на один миллион населения планеты на утро воскресенья составил 840,3.
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в мире, новости, общество, сша, индия, бразилия, университет джонса хопкинса, франция, германия, коронавирус covid-19
в мире, новости, общество, сша, индия, бразилия, университет джонса хопкинса, франция, германия, коронавирус covid-19
Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 617 миллионов
Коэффициент смертности на один миллион населения планеты на утро воскресенья составил 840,3, сообщил портал Worldometers
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро 2 октября достигло 617,8 миллиона, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,5 миллиона.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия, сообщает Университет Хопкинса
.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения в пяти странах на 2 октября
Страна
Число инфицированных
Число умерших
Коэффициент Worldometers
США
96 392 543
1 059 605
2 238
Индия
44 594 487
528 673
375
Франция
35 608 285
156 152
2 365
Бразилия
34 672 524
686 036
3 177
Германия
33 386 229
150 064
1 778
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на один миллион населения планеты на утро воскресенья составил 840,3.