https://sputnik-georgia.ru/20221002/dozhdalis-v-gruzii-otmechayut-tbilisoba-vpervye-s-nachala-pandemii-270969396.html
Дождались: в Грузии отмечают "Тбилисоба" впервые с начала пандемии
Дождались: в Грузии отмечают "Тбилисоба" впервые с начала пандемии
В столице Грузии отмечают один из самых любимых праздников - день города "Тбилисоба". Как проходят мероприятия, смотрите в видео Sputnik Грузия 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T15:32+0400
2022-10-02T15:32+0400
2022-10-02T15:41+0400
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видео-новости из грузии
тбилисоба
столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/02/270969235_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a926feb0321594fece52d85005e6b9c.jpg
Праздник раскинулся по всему центру города: на территории парка Рике, ущелья Легвтахеви, мосту Метехи, на площадях Орбелиани и Гудиашвили, а также в Этнографическом музее Грузии. На проведение мероприятий мэрия выделила около трех миллионов долларов.По традиции, народные гуляния продлятся два дня и завершатся большим гала-концертом на площади Европы.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", видео
Дождались: в Грузии отмечают "Тбилисоба" впервые с начала пандемии
15:32 02.10.2022 (обновлено: 15:41 02.10.2022)
В столице Грузии отмечают один из самых любимых праздников - день города "Тбилисоба". Как проходят мероприятия, смотрите в видео Sputnik Грузия
Праздник раскинулся по всему центру города: на территории парка Рике, ущелья Легвтахеви, мосту Метехи, на площадях Орбелиани и Гудиашвили, а также в Этнографическом музее Грузии. На проведение мероприятий мэрия выделила около трех миллионов долларов.
По традиции, народные гуляния продлятся два дня и завершатся большим гала-концертом на площади Европы.