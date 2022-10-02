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Дождались: в Грузии отмечают "Тбилисоба" впервые с начала пандемии

Дождались: в Грузии отмечают "Тбилисоба" впервые с начала пандемии

В столице Грузии отмечают один из самых любимых праздников - день города "Тбилисоба". Как проходят мероприятия, смотрите в видео Sputnik Грузия 02.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-02T15:32+0400

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столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"

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Праздник раскинулся по всему центру города: на территории парка Рике, ущелья Легвтахеви, мосту Метехи, на площадях Орбелиани и Гудиашвили, а также в Этнографическом музее Грузии. На проведение мероприятий мэрия выделила около трех миллионов долларов.По традиции, народные гуляния продлятся два дня и завершатся большим гала-концертом на площади Европы.

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2022

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