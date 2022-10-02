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Футболистам сборной Грузии угрожают? МВД начало расследование
Футболистам сборной Грузии угрожают? МВД начало расследование
Угрозы исходили от Нодара Нишнианидзе, находящегося в международном розыске с 2015 года 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T18:54+0400
2022-10-02T18:54+0400
2022-10-02T19:07+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование возможных угроз в отношении футболистов сборной и представителей Федерации футбола, говорится в распространенном ведомством заявлении.Расследование начато на основании сюжета, показанного в эфире телеканала "Формула", где речь шла о сообщениях, содержащих угрозы в адрес членов сборной Грузии и представителей Федерации. Угрозы исходили от Нодара Нишнианидзе, находящегося в международном розыске с 2015 года. Сам Нишнианидзе уверяет, что оружие ему подбросили силовики.В распространенной аудиозаписи слышно, как Нишнианидзе говорит нападающему сборной Грузии Ладо Двалишвили, что потребует ото всех ответа за несправедливое наказание его родственника, брата жены Вако Казаишвили. По версии Нишнианидзе, Казаишвили не включили в состав в матче Лиги наций УЕФА против Северной Македонии из-за родственных с ним связей.Футболист сборной Грузии признан лучшим игроком по мнению болельщиков >>По информации МВД, расследование ведется по статье 151 УК Грузии - "угроза".Заявление в связи с аудиозаписью, прозвучавшей в эфире "Формулы", распространила Федерация футбола Грузии.В Федерации футбола Грузии подчеркивают, что в сложившейся ситуации долг и обязанность каждого человека действовать немедленно в соответствии с законом."Федерация футбола, со своей стороны, будет сотрудничать со следствием в рамках своей компетенции", - говорится в заявлении.Сборная Грузии по футболу: новая история - новые главы >>Как сообщает телеканал "Формула" , об угрозах знают капитан команды Гурам Кашия и президент Федерации футбола Леван Кобиашвили.Сам Вако Казаишвили отреагировал на записи сообщением в социальной сети, в котором извинился перед футбольными болельщиками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, вако казаишвили, федерация футбола грузии, мвд грузии
грузия, новости, спорт, вако казаишвили, федерация футбола грузии, мвд грузии
Футболистам сборной Грузии угрожают? МВД начало расследование
18:54 02.10.2022 (обновлено: 19:07 02.10.2022)
Угрозы исходили от Нодара Нишнианидзе, находящегося в международном розыске с 2015 года
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование возможных угроз в отношении футболистов сборной и представителей Федерации футбола, говорится в распространенном ведомством заявлении.
Расследование начато на основании сюжета, показанного в эфире телеканала "Формула", где речь шла о сообщениях, содержащих угрозы в адрес членов сборной Грузии и представителей Федерации. Угрозы исходили от Нодара Нишнианидзе, находящегося в международном розыске с 2015 года. Сам Нишнианидзе уверяет, что оружие ему подбросили силовики.
В распространенной аудиозаписи слышно, как Нишнианидзе говорит нападающему сборной Грузии Ладо Двалишвили, что потребует ото всех ответа за несправедливое наказание его родственника, брата жены Вако Казаишвили. По версии Нишнианидзе, Казаишвили не включили в состав в матче Лиги наций УЕФА против Северной Македонии из-за родственных с ним связей.
По информации МВД, расследование ведется по статье 151 УК Грузии - "угроза".
Заявление в связи с аудиозаписью, прозвучавшей в эфире "Формулы", распространила Федерация футбола Грузии.
"Мы хотели бы отреагировать на информацию, распространенную в СМИ. Прежде всего, мы хотели бы четко выразить нашу позицию и указать, что здоровье и безопасность человека являются первоочередной задачей. Мы осуждаем и нам чужды все виды насилия, которые мы неоднократно наблюдали", - говорится в заявлении.
В Федерации футбола Грузии подчеркивают, что в сложившейся ситуации долг и обязанность каждого человека действовать немедленно в соответствии с законом.
"Федерация футбола, со своей стороны, будет сотрудничать со следствием в рамках своей компетенции", - говорится в заявлении.
Как сообщает телеканал "Формула" , об угрозах знают капитан команды Гурам Кашия и президент Федерации футбола Леван Кобиашвили.
Сам Вако Казаишвили отреагировал на записи сообщением в социальной сети, в котором извинился перед футбольными болельщиками.