https://sputnik-georgia.ru/20221002/futbolistam-sbornoy-gruzii-ugrozhayut---mvd-nachalo-rassledovanie-270971853.html

Футболистам сборной Грузии угрожают? МВД начало расследование

Футболистам сборной Грузии угрожают? МВД начало расследование

Угрозы исходили от Нодара Нишнианидзе, находящегося в международном розыске с 2015 года 02.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-02T18:54+0400

2022-10-02T18:54+0400

2022-10-02T19:07+0400

грузия

новости

спорт

вако казаишвили

федерация футбола грузии

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/11/249467995_0:55:3000:1743_1920x0_80_0_0_2ccc57898ce2f3260bff305baef93b2e.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование возможных угроз в отношении футболистов сборной и представителей Федерации футбола, говорится в распространенном ведомством заявлении.Расследование начато на основании сюжета, показанного в эфире телеканала "Формула", где речь шла о сообщениях, содержащих угрозы в адрес членов сборной Грузии и представителей Федерации. Угрозы исходили от Нодара Нишнианидзе, находящегося в международном розыске с 2015 года. Сам Нишнианидзе уверяет, что оружие ему подбросили силовики.В распространенной аудиозаписи слышно, как Нишнианидзе говорит нападающему сборной Грузии Ладо Двалишвили, что потребует ото всех ответа за несправедливое наказание его родственника, брата жены Вако Казаишвили. По версии Нишнианидзе, Казаишвили не включили в состав в матче Лиги наций УЕФА против Северной Македонии из-за родственных с ним связей.Футболист сборной Грузии признан лучшим игроком по мнению болельщиков >>По информации МВД, расследование ведется по статье 151 УК Грузии - "угроза".Заявление в связи с аудиозаписью, прозвучавшей в эфире "Формулы", распространила Федерация футбола Грузии.В Федерации футбола Грузии подчеркивают, что в сложившейся ситуации долг и обязанность каждого человека действовать немедленно в соответствии с законом."Федерация футбола, со своей стороны, будет сотрудничать со следствием в рамках своей компетенции", - говорится в заявлении.Сборная Грузии по футболу: новая история - новые главы >>Как сообщает телеканал "Формула" , об угрозах знают капитан команды Гурам Кашия и президент Федерации футбола Леван Кобиашвили.Сам Вако Казаишвили отреагировал на записи сообщением в социальной сети, в котором извинился перед футбольными болельщиками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, спорт, вако казаишвили, федерация футбола грузии, мвд грузии