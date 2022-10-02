Главная движущая сила Грузии находится в руках женщин - выступление президента
17:02 02.10.2022 (обновлено: 17:27 02.10.2022)
© press-service of the President of GeorgiaСаломе Зурабишвили на выставке-продаже продукции женщин-предпринимателей
Выставка-продажа продукции женщин-предпринимателей проводится в Грузии впервые и ней принимают участие около 100 женщин-предпринимателей
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыла первую выставку продукции грузинских женщин-предпринимателей, где заявила, что главная движущая сила страны находится в руках женщин, сообщает администрация главы государства.
Выставка прошла в рамках проекта расширения экономических возможностей женщин, которая реализуется при поддержке правительства Норвегии.
© press-service of the President of GeorgiaСаломе Зурабишвили на выставке-продаже продукции женщин-предпринимателей
Саломе Зурабишвили на выставке-продаже продукции женщин-предпринимателей
"Я глубоко убеждена что главная движущая сила этой страны находится в руках женщин. Может быть, сегодня статистика не показывает, что женщины руководят этой страной, но если мы посмотрим, где есть новаторство, смелость, личная инициатива, мы увидим, что это в руках женщин", - заявила Зурабишвили.
Она подчеркнула, что посещение выставки — это ее обязанность как женщины-президента.
© press-service of the President of GeorgiaПродукция на выставке-продаже продукции женщин-предпринимателей
Продукция на выставке-продаже продукции женщин-предпринимателей
"Моя обязанность – везде поддерживать женщин Грузии, их деятельность, работу и развитие. За время пребывания в регионах у нас неоднократно была возможность побывать гостях у женщин-предпринимателей и убедиться, насколько велик и динамичен потенциал наших женщин", - заявила президент.
© press-service of the President of GeorgiaСаломе Зурабишвили на выставке-продаже продукции женщин-предпринимателей
Саломе Зурабишвили на выставке-продаже продукции женщин-предпринимателей
Выставка-продажа продукции женщин-предпринимателей проводится в Грузии впервые. В ней принимают участие около 100 женщин-предпринимателей.
В прошлом году администрация президента провела международную женскую конференцию, главной темой которой были женщины, конфликты и все вопросы, требующие большей вовлеченности женщин.
Президент Грузии заверила аудиторию, что в любое время, в любом формате президент и его администрация находятся и будут рядом с женщинами-предпринимателями.