https://sputnik-georgia.ru/20221002/glavnaya-dvizhuschaya-sila-gruzii-nakhoditsya-v-rukakh-zhenschin---vystuplenie-prezidenta-270971238.html

Главная движущая сила Грузии находится в руках женщин - выступление президента

Главная движущая сила Грузии находится в руках женщин - выступление президента

Выставка-продажа продукции женщин-предпринимателей проводится в Грузии впервые и ней принимают участие около 100 женщин-предпринимателей 02.10.2022, Sputnik Грузия

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыла первую выставку продукции грузинских женщин-предпринимателей, где заявила, что главная движущая сила страны находится в руках женщин, сообщает администрация главы государства.Выставка прошла в рамках проекта расширения экономических возможностей женщин, которая реализуется при поддержке правительства Норвегии."Я глубоко убеждена что главная движущая сила этой страны находится в руках женщин. Может быть, сегодня статистика не показывает, что женщины руководят этой страной, но если мы посмотрим, где есть новаторство, смелость, личная инициатива, мы увидим, что это в руках женщин", - заявила Зурабишвили.Она подчеркнула, что посещение выставки — это ее обязанность как женщины-президента."Моя обязанность – везде поддерживать женщин Грузии, их деятельность, работу и развитие. За время пребывания в регионах у нас неоднократно была возможность побывать гостях у женщин-предпринимателей и убедиться, насколько велик и динамичен потенциал наших женщин", - заявила президент.Выставка-продажа продукции женщин-предпринимателей проводится в Грузии впервые. В ней принимают участие около 100 женщин-предпринимателей.В прошлом году администрация президента провела международную женскую конференцию, главной темой которой были женщины, конфликты и все вопросы, требующие большей вовлеченности женщин.Президент Грузии заверила аудиторию, что в любое время, в любом формате президент и его администрация находятся и будут рядом с женщинами-предпринимателями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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